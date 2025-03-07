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Курс валют на 7 березня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар
Фото: Freepik

Офіційний курс гривні щодо долара США продовжує зміцнюватися, водночас євро подорожчало на 31 копійку.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 07.03.2025 (п'ятниця). 

Курс долара

  • 1 долар США – 41,27 грн за долар (-8 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 44,56 грн (+31 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий – 10,67 грн (+ 0 коп.)

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає приблизно наступним чином (купівля/продаж): 

  • Курс долара США: 41,25/41,35 грн. 
  • Курс євро: 44,48/44,75 грн.
  • Курс злотого: 10,57/10,71 грн.

Курс долара в касах банків

У різних банках України станом на 7 березня курс долара виглядає так:

  • ПриватБанк: 40,89/41,49 грн.
  • Ощадбанк: 41,05/41,55 грн.
  • ПУМБ: 41,10/41,70 грн.
  • Укргазбанк: 41,05/41,70 грн.
  • Райффайзен: 41,05/41,45 грн. 

Курс євро в касах банків

В українських банках євро має наступну вартість станом на 7 березня:

  • ПриватБанк: 44,00/45,00 грн.
  • Ощадбанк: 44,05/45,05 грн.
  • ПУМБ: 44,20/44,90 грн.
  • Укргазбанк: 44,05/45,05 грн.
  • Райффайзен: 44,00/45,09 грн. 

Курс злотого в касах банків

Польський злотий оцінюється в банках наступним чином:

  • Ощадбанк: 10,50/10,70 грн.
  • ПУМБ: 10,40/10,70 грн.
  • Укргазбанк: 10,50/10,70 грн.

Раніше Delo.ua розібралося в тому, чого чекати від валютного ринку у перші місяці 2025 року. Зокрема, експерти очікують, що до весни переважатимуть девальваційні настрої. 

Лютий завершився зміцненням курсу гривні. Але у березні тренд може розвернутися під впливом сезонних та зовнішньополітичних чинників. Детальніше читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько