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Курс валют на 7 квітня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс гривні щодо долара США суттєво зміцнився, а євро подешевшало на 30 копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 04.04.2025 (п’ятниця).
Курс долара
- 1 долар США – 41,34 грн (-15 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 45,55 грн (-30 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 10,70 грн (-23 коп.)
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|40,87/41,00 грн
|Євро
|45,20/45,45 грн
|Злотий
|10,65/10,81 грн
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 7 квітня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|40,90/41,15
|45,00/45,70
|Ощадбанк
|40,90/41,20
|45,10/45,80
|10,70/11,10
|ПУМБ
|40,85/41,25
|44,90/45,85
|10,60/11,05
|Укргазбанк
|40,90/41,20
|45,15/45,80
|10,70/11,10
|Райффайзен
|40,80/41,35
|44,80/45,70
Зауважимо, у квітні ситуація з курсом розвиватиметься в умовах геополітичної турбулентності, яка спровокована тарифною війною з боку США, та під впливом зростання попиту на валюту внаслідок припливу бюджетної гривні на валютний ринок. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.