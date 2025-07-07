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Курс валют на 7 липня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар, курс долара
Нацбанк встановив курс долара на понеділок

Офіційний курс гривні щодо долара США несуттєво знизився, водночас євро подешевшало на 5 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 07.06.2025 (понеділок). 

Курс долара

  • 1 долар США – 41,73 грн (+1 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 49,12 грн (- 6 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,57 грн (+0 коп.) 

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 41,60/41,68 грн
Євро 49,40/49,58 грн
Злотий 11,54/11,68 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 7 липня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41,32/41,92 48,55/49,55
Ощадбанк 41,35/41,95 48,80/49,65 11,05/11,65
ПУМБ 41,50/42,10 48,80/49,50 11,45/11,75
Укргазбанк 41,35/41,95 48,80/49,65 11,05/11,65
Райффайзен 41,60/41,86 48,80/49,47

Зауважимо, за оцінками експертів, у липні ймовірні коливання долара в діапазоні 41,5-42,7 грн, по євро – в межах 48-50 грн. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько