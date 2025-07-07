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Курс валют на 7 липня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс гривні щодо долара США несуттєво знизився, водночас євро подешевшало на 5 копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 07.06.2025 (понеділок).
Курс долара
- 1 долар США – 41,73 грн (+1 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 49,12 грн (- 6 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,57 грн (+0 коп.)
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,60/41,68 грн
|Євро
|49,40/49,58 грн
|Злотий
|11,54/11,68 грн
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 7 липня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,32/41,92
|48,55/49,55
|Ощадбанк
|41,35/41,95
|48,80/49,65
|11,05/11,65
|ПУМБ
|41,50/42,10
|48,80/49,50
|11,45/11,75
|Укргазбанк
|41,35/41,95
|48,80/49,65
|11,05/11,65
|Райффайзен
|41,60/41,86
|48,80/49,47
Зауважимо, за оцінками експертів, у липні ймовірні коливання долара в діапазоні 41,5-42,7 грн, по євро – в межах 48-50 грн. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.