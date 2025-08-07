- Категорія
Курс валют на 7 серпня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні знизився на 7 копійок, а євро подорожчав ще на 19 копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 7.08.2025 (четвер).
Курс долара
- 1 долар США – 41,61 грн (-7 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 48,28 грн (+19 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,29 грн (+5 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар
|41,45/41,55
|Євро
|48,25/48,47
|Злотий
|11,20/11,35
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 7 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41.25 / 41.85
|47.55 / 48.55
|Ощадбанк
|41.36 / 41.66
|47.85 / 48.65
|9.70 / 10.40
|ПУМБ
|41.40 / 42.00
|47.90 / 48.60
|11.10 / 11.40
|Укргазбанк
|41.20 / 41.70
|48.00/48.50
|10.50/11.50
|Райффайзен
|41.36 / 41.66
|48.00 / 48.52
Зауважимо, за оцінками експертів, на початку серпня курс гривні до долара перебуватиме в межах 41,8–42,4 грн/дол., а курс гривні до євро – у межах 48,5-50 грн/євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.