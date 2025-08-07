Запланована подія 2

Курс валют на 7 серпня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

гривні, долари
НБУ встановив офіційний курс на четвер / Freepik

Офіційний курс долара США щодо гривні знизився на 7 копійок, а євро подорожчав ще на 19 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 7.08.2025 (четвер). 

Курс долара

  • 1 долар США – 41,61 грн (-7 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 48,28 грн (+19 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,29 грн (+5 коп.). 

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар 41,45/41,55
Євро 48,25/48,47
Злотий 11,20/11,35

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 7 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41.25 / 41.85 47.55 / 48.55
Ощадбанк 41.36 / 41.66 47.85 / 48.65 9.70 / 10.40
ПУМБ 41.40 / 42.00 47.90 / 48.60 11.10 / 11.40
Укргазбанк 41.20 / 41.70 48.00/48.50 10.50/11.50
Райффайзен 41.36 / 41.66 48.00 / 48.52

Зауважимо, за оцінками експертів, на початку серпня курс гривні до долара перебуватиме в межах 41,8–42,4 грн/дол., а курс гривні до євро – у межах 48,5-50 грн/євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько