Курс валют на 7 серпня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні знизився на 7 копійок, а євро подорожчав ще на 19 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 7.08.2025 (четвер).

Курс долара

1 долар США – 41,61 грн (-7 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,28 грн (+19 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,29 грн (+5 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар 41,45/41,55 Євро 48,25/48,47 Злотий 11,20/11,35

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 7 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41.25 / 41.85 47.55 / 48.55 Ощадбанк 41.36 / 41.66 47.85 / 48.65 9.70 / 10.40 ПУМБ 41.40 / 42.00 47.90 / 48.60 11.10 / 11.40 Укргазбанк 41.20 / 41.70 48.00/48.50 10.50/11.50 Райффайзен 41.36 / 41.66 48.00 / 48.52

Зауважимо, за оцінками експертів, на початку серпня курс гривні до долара перебуватиме в межах 41,8–42,4 грн/дол., а курс гривні до євро – у межах 48,5-50 грн/євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.