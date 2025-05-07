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Курс валют на 7 травня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар
Гривня продовжує зміцнюватися / Freepik

Офіційний курс гривні щодо долара США продовжує зміцнюватися, а євро вперше за останні тижні коштує менше 47 грн.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 07.05.2025 (середа). 

Курс долара

  • 1 долар США – 41,45 грн (-15 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 46,96 грн (-22 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий – 10,99 грн (-4 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 41,30/41,40 грн
Євро 47,12/47,30 грн
Злотий 10,90/11,05 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 7 травня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41, 05/41,65 46,55/47,55
Ощадбанк 41,10/41,70 46,60/47,60 10,60/11,20
ПУМБ 41,30/41,90 47,00/47,70 10,90/11,30
Укргазбанк 40,10/41,70 46,60/47,60 10,60/11,20
Райффайзен 41,30/41,59 46,70/47,37

Зауважимо, експерти вважають, що у травні попит та пропозиція на валютному ринку залишаться збалансованими, але варто очікувати курсові коливання в діапазоні 41,5-42,25 грн/дол. та 46-48 грн/євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько