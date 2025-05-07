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Курс валют на 7 травня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс гривні щодо долара США продовжує зміцнюватися, а євро вперше за останні тижні коштує менше 47 грн.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 07.05.2025 (середа).
Курс долара
- 1 долар США – 41,45 грн (-15 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 46,96 грн (-22 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 10,99 грн (-4 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,30/41,40 грн
|Євро
|47,12/47,30 грн
|Злотий
|10,90/11,05 грн
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 7 травня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41, 05/41,65
|46,55/47,55
|Ощадбанк
|41,10/41,70
|46,60/47,60
|10,60/11,20
|ПУМБ
|41,30/41,90
|47,00/47,70
|10,90/11,30
|Укргазбанк
|40,10/41,70
|46,60/47,60
|10,60/11,20
|Райффайзен
|41,30/41,59
|46,70/47,37
Зауважимо, експерти вважають, що у травні попит та пропозиція на валютному ринку залишаться збалансованими, але варто очікувати курсові коливання в діапазоні 41,5-42,25 грн/дол. та 46-48 грн/євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.