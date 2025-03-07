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Курс валют на 8-9 березня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 8-9 березня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 7 березня.
Курс долара
- 1 долар США – 41,27 грн.
Курс євро
- 1 євро – 44,56 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 10,67 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає приблизно наступним чином (купівля/продаж):
- Курс долара США: 41,25/41,35 грн.
- Курс євро: 44,48/44,75 грн.
- Курс злотого: 10,57/10,71 грн.
Курс долара в касах банків
У різних банках України станом на 7 березня курс долара виглядає так:
- ПриватБанк: 40,89/41,49 грн.
- Ощадбанк: 41,05/41,55 грн.
- ПУМБ: 41,10/41,70 грн.
- Укргазбанк: 41,05/41,70 грн.
- Райффайзен: 41,05/41,45 грн.
Курс євро в касах банків
В українських банках євро має наступну вартість станом на 7 березня:
- ПриватБанк: 44,00/45,00 грн.
- Ощадбанк: 44,05/45,05 грн.
- ПУМБ: 44,20/44,90 грн.
- Укргазбанк: 44,05/45,05 грн.
- Райффайзен: 44,00/45,09 грн.
Курс злотого в касах банків
Польський злотий оцінюється в банках наступним чином:
- Ощадбанк: 10,50/10,70 грн.
- ПУМБ: 10,40/10,70 грн.
- Укргазбанк: 10,50/10,70 грн.
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