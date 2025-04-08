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Курс валют на 8 квітня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс гривні щодо долара США суттєво зміцнився, а євро подешевшало на 50 копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 08.04.2025 (вівторок).
Курс долара
- 1 долар США – 41,08 грн (-11 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 45,05 грн (-50 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 10,49 грн (-21 коп.)
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|40,80/40,90 грн
|Євро
|45,10/45,40 грн
|Злотий
|10,60/10,80 грн
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 8 квітня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|40,90/41,10
|45,10/45,50
|Ощадбанк
|40,90/41,15
|45,10/45,55
|10,70/11,00
|ПУМБ
|40,85/41,20
|44,90/45,65
|10,60/10,90
|Укргазбанк
|40,90/41,15
|45,10/45,60
|10,70/11,00
|Райффайзен
|40,85/41,26
|44,55/45,36
Зауважимо, у квітні ситуація з курсом розвиватиметься в умовах геополітичної турбулентності, яка спровокована тарифною війною з боку США, та під впливом зростання попиту на валюту внаслідок припливу бюджетної гривні на валютний ринок. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.