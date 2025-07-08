Курс валют на 8 липня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс гривні щодо долара США знову знизився, водночас євро подешевшало на 10 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 08.06.2025 (вівторок).

Курс долара

1 долар США – 41,80 грн (+7 коп.).

Курс євро

1 євро – 49,02 грн (- 10 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,54 грн (-3 коп.)

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,65/41,70 грн Євро 49,26/49,45 грн Злотий 11,51/11,65 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 8 липня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,39/41,99 48,50/49,50 Ощадбанк 41,40/41,95 48,75/49,60 11,05/11,65 ПУМБ 41,50/42,10 48,80/49,50 11,45/11,75 Укргазбанк 41,40/41,95 48,75/49,60 11,05/11,65 Райффайзен 41,73/42,02 48,70/49,42

Зауважимо, за оцінками експертів, у липні ймовірні коливання долара в діапазоні 41,5-42,7 грн, по євро – в межах 48-50 грн. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.