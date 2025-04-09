- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Курс валют на 9 квітня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс гривні щодо долара США дещо знизився, а євро подешевшало на 3 копійки.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 09.04.2025 (середа).
Курс долара
- 1 долар США – 41,17 грн (+11 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 45,02 грн (-3 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 10,54 грн (+5 коп.)
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|40,95/41,05 грн
|Євро
|45,23/45,45 грн
|Злотий
|10,55/10,77 грн
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 9 квітня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|40,95/41,20
|45,05/45,45
|Ощадбанк
|40,95/41,25
|45,10/45,50
|10,70/10,90
|ПУМБ
|40,95/41,35
|44,85/45,60
|10,60/11,00
|Укргазбанк
|40,95/41,25
|45,10/45,50
|10,70/10,90
|Райффайзен
|40,85/41,30
|44,02/45,76
0
Зауважимо, у квітні ситуація з курсом розвиватиметься в умовах геополітичної турбулентності, яка спровокована тарифною війною з боку США, та під впливом зростання попиту на валюту внаслідок припливу бюджетної гривні на валютний ринок. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.