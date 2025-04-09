Курс валют на 9 квітня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс гривні щодо долара США дещо знизився, а євро подешевшало на 3 копійки.

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Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 09.04.2025 (середа).

Курс долара

1 долар США – 41,17 грн (+11 коп.).

Курс євро

1 євро – 45,02 грн (-3 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 10,54 грн (+5 коп.)

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 40,95/41,05 грн Євро 45,23/45,45 грн Злотий 10,55/10,77 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 9 квітня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 40,95/41,20 45,05/45,45 Ощадбанк 40,95/41,25 45,10/45,50 10,70/10,90 ПУМБ 40,95/41,35 44,85/45,60 10,60/11,00 Укргазбанк 40,95/41,25 45,10/45,50 10,70/10,90 Райффайзен 40,85/41,30 44,02/45,76

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Зауважимо, у квітні ситуація з курсом розвиватиметься в умовах геополітичної турбулентності, яка спровокована тарифною війною з боку США, та під впливом зростання попиту на валюту внаслідок припливу бюджетної гривні на валютний ринок. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.