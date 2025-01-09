- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Курс валют на 9 січня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Долар на готівковому ринку наближається до 43 грн, а євро перевищує 44 грн.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 09.01.2025 (четвер).
Курс долара
- 1 долар США – 42,24 грн (+1 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 43,88 грн (-45 коп.)
Курс злотого
- 1 злотий – 10,16 грн (-15 коп.)
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає приблизно наступним чином (купівля / продаж):
- Курс долара США: 42,80 / 42,85 грн.
- Курс євро: 44,15 / 44,38 грн.
- Курс злотого: 10,25 / 10,40 грн.
Курс долара в касах банків
У різних банках України станом на 9 січня курс долара виглядає так:
- ПриватБанк: 42,20 / 42,80 грн.
- Ощадбанк: 42,15 / 42,80 грн.
- ПУМБ: 42,10 / 42,80 грн.
- Укргазбанк: 42,20 / 42,75 грн.
- Райффайзен: 41,90 / 42,80 грн.
Курс євро в касах банків
В українських банках євро має наступну вартість станом на 9 січня :
- ПриватБанк: 43,55 / 44,55 грн.
- Ощадбанк: 43,30 / 44,50 грн.
- ПУМБ: 43,70 / 44,50 грн.
- Укргазбанк: 43,80 / 44,20 грн.
- Райффайзен: 43,20 / 44,30 грн.
Курс злотого в касах банків
Польський злотий оцінюється в банках наступним чином:
- Ощадбанк: 9,70 / 10,40 грн.
- ПУМБ: 10,00 / 10,50 грн.
- Укргазбанк: 9,50 / 10,50 грн.
Раніше Delo.ua розібралося в тому, чого чекати від валютного ринку у перші місяці 2025 року. Зокрема, експерти очікують, що до весни переважатимуть девальваційні настрої. Отже, подальшого зростання курсу долара не уникнути.