Курс валют на 9 січня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Долар на готівковому ринку наближається до 43 грн, а євро перевищує 44 грн.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 09.01.2025 (четвер).

Курс долара

1 долар США – 42,24 грн (+1 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,88 грн (-45 коп.)

Курс злотого

1 злотий – 10,16 грн (-15 коп.)

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає приблизно наступним чином (купівля / продаж):

Курс долара США: 42,80 / 42,85 грн.

Курс євро: 44,15 / 44,38 грн.

Курс злотого: 10,25 / 10,40 грн.

Курс долара в касах банків

У різних банках України станом на 9 січня курс долара виглядає так:

ПриватБанк: 42,20 / 42,80 грн.

Ощадбанк: 42,15 / 42,80 грн.

ПУМБ: 42,10 / 42,80 грн.

Укргазбанк: 42,20 / 42,75 грн.

Райффайзен: 41,90 / 42,80 грн.

Курс євро в касах банків

В українських банках євро має наступну вартість станом на 9 січня :

ПриватБанк: 43,55 / 44,55 грн.

Ощадбанк: 43,30 / 44,50 грн.

ПУМБ: 43,70 / 44,50 грн.

Укргазбанк: 43,80 / 44,20 грн.

Райффайзен: 43,20 / 44,30 грн.

Курс злотого в касах банків

Польський злотий оцінюється в банках наступним чином:

Ощадбанк: 9,70 / 10,40 грн.

ПУМБ: 10,00 / 10,50 грн.

Укргазбанк: 9,50 / 10,50 грн.

Раніше Delo.ua розібралося в тому, чого чекати від валютного ринку у перші місяці 2025 року. Зокрема, експерти очікують, що до весни переважатимуть девальваційні настрої. Отже, подальшого зростання курсу долара не уникнути.