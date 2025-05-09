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Курс валют на 9 травня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар
Гривня знижується щодо долара / Freepik

Офіційний курс гривні щодо долара США трохи знизився, водночас євро подешевшало  на 19 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 09.05.2025 (п'ятниця). 

Курс долара

  • 1 долар США – 41,51 грн (+8 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 46,89 грн (-19 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий – 10,98 грн (-2 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 41,40/41,50 грн
Євро 47,10/47,27 грн
Злотий 10,91/11,05 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 9 травня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41, 10/41,70 46,40/47,40
Ощадбанк 41,15/41,75 46,45/47,45 10,55/11,15
ПУМБ 41,20/41,80 46,90/47,60 10,87/11,17
Укргазбанк 40,15/41,75 46,45/47,45 10,55/11,15
Райффайзен 41,44/41,68 46,60/47,29

Зауважимо, експерти вважають, що у травні попит та пропозиція на валютному ринку залишаться збалансованими, але варто очікувати курсові коливання в діапазоні 41,5-42,25 грн/дол. та 46-48 грн/євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько