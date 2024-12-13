Kyiv Media Week презентує ексклюзивні аналітичні дослідження контент-індустрії України в умовах повномасштабної війни

Головна медійна подія України – форум Kyiv Media Week, який на початку жовтня зібрав у Києві сотні представників медіагруп, продакшен-компаній, платформ, державного сектору та міжнародних організацій, презентує KMW’24 White Paper – ексклюзивну збірку аналітичних досліджень контент-індустрії України в умовах повномасштабної війни.

"Від початку повномасштабного вторгнення ми постійно чуємо, що індустрія зазнає значних змін: глядачі потребують нових тем і форм контенту, виробники змінюють моделі фінансування та монетизації, зʼявляються нові колаборації, ринок вперто шукає шляхи відновлення, а бізнеси – можливості входу за звичні межі. Певні наслідки цих змін ми відчуємо у далекій перспективі, та деякі, виражені у великих трендах і конкретних цифрах, можна побачити вже сьогодні. Власне на них ми і зосередилися у цьогорічному KMW White Paper, – коментує керівниця напряму досліджень MRM Анастасія Рахманіна. – У фокусі аналітичних матеріалів – традиційні для досліджень компанії Media Resources Management сегменти індустрії: ми продовжуємо препарувати телевізійний ефір, рахувати касові збори фільмів у кіно, слідкувати за виробництвом теле- та кінопродукту. Проаналізувати сегмент платформ нам допомогли колеги з міжнародної компанії BB Media, а дослідити зміни глядацької поведінки та преференцій – Київський міжнародний інститут соціології. На останньому матеріалі хочу наголосити окремо, адже це єдине на сьогодні актуальне соціологічне дослідження української аудиторії, що системно платить за контент у кінотеатрах та на платформах, а відтак важко перебільшити її внесок у сталість індустрії, особливо за умов турбулентності рекламного ринку та критичного зменшення державної підтримки".

У підсумковому документі форуму опубліковані вісім аналітичних досліджень, що були здійснені організатором KMW – медіаконсталтинговою компанією MRM та партнерами форуму:

Українське телебачення часів повномасштабної війни: міграція аудиторії, лідери теледивлення, відновлення рекламного ринку Тренди теледивлення: структура ефіру українського ТБ 2021/2023 років із погляду видів трансльованого контенту Серіали на українському телебаченні 2021/2023: обсяги трансляції, територія виробництва, друге життя бібліотечного контенту Кінопрокатний ринок України часів повномасштабної війни: національні релізи, дистрибутори, лідери прокату Рейтинг ефективності українських кіновиробників 2014–2024 рр: найкасовіші локальні фільми; найефективніші продюсери, режисери, сценаристи й оператори (з погляду зборів у національному прокаті) Як змінилися глядацькі настрої українців під час повномасштабної війни: кінотеатри, платформи, готовність платити за контент: результати дослідження на підставі соціологічного опитування КМІС Потенціал стримінгового ринку України: монетизація, контент, партнерства. Спеціальне дослідження BB Media Еволюція українського контенту на міжнародному ринку VoD: як унікальні проєкти з України завойовують аудиторію в усьому світі. Спеціальне дослідження BB Media

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Нагадаємо, чотирнадцятий Kyiv Media Week відбувся 3–4 жовтня у Києві, де зібрав понад 400 гостей та потужну команду зі 77 спікерів. Дводенна програма KMW включила 25 секцій: доповіді, панельні дискусії, кейс-стаді, показ епізоду нового серіалу та низку неформальних заходів. Для тих, хто не зміг відвідати всі секції, організатори підготували KMWʼ2024 Podcast, що містить аудіозаписи 15-ти панельних дискусій та кейс-стаді. Усі випуски вже доступні на YouTube, Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Castbox.

KMW'24 організовано за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Генеральний медіапартнер: 1+1 Media.

Партнери KMW’24: Heart of Europe, Serial Killer, FILM.UA Group, Українська кіноасоціація, Omdia, BB Media, Державне агентство України з питань кіно, NAM Summit, ProKino, Nerd Agency, Brandly, Boxed Off, Setanta Sports. Медіапартнери: Detector media, Starlight Media, Київ 24, MMR, Delo.ua, WoMo, Київстар ТБ, Megapolis+.

Мінеральний партнер: Крайна.

Партнери кава-брейків: Асканія FMCG, Lavazza, Dilmah.

Мережеві партнери: Jack Daniel’s, сидр Cidre Royal, вина Villa UA.

Організатор KMW – Media Resources Management (MRM), перша медіаконсалтингова компанія в Україні, що надає комплексні послуги в кіно, ТБ та інших креативних індустріях з 2005 року.

Контакти:

[email protected]

https://www.kyivmediaweek.com/

https://www.facebook.com/kyivmediaweek

Довідка

Міжнародний медіафорум Kyiv Media Week – флагманський проєкт компанії Media Resources Management (MRM), який з 2011 року щорічно проходить у Києві та збирає фахову спільноту аудіовізуальної індустрії з України та світу довкола актуальних питань медіасфери.

Мета підтримки, яку USAID надає у сфері розвитку – допомогти Україні стати демократичною країною з високим рівнем добробуту та дієвими, підзвітними, прозорими інституціями. Протягом 30 років співпраці з Україною, USAID сприяє розвитку економіки на широкій суспільній базі, здійсненню демократичних реформ, діяльності вільної преси та потужного громадянського суспільства, а також прозорої системи охорони здоров'я, що належно реагує на потреби громадян. Під час розв'язаної Росією війни проти України, USAID доправляє гуманітарну допомогу, яка рятує життя людей, допомагає забезпечити постачання українцям тепла та електрики попри ті удари, що їх Росія завдає по енергетичних системах, надає підтримку українським агровиробникам і експортерам продовольчої продукції, аби вони могли і далі постачати зерно країнам усього світу, а також допомагає українським партнерам просувати критично важливі антикорупційні та євроінтеграційні реформи.

1+1 Media – один із найбільших медіабізнесів Східної Європи з понад 25-річною історією. 1+1 media обʼєднує та взаємодіє на партнерських засадах із такими бізнесами: телеканали 1+1 Україна, 1+1 Марафон, 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, 1+1 International, KVARTAL TV, KVARTAL TV International, УНІАН, Бігуді, Comedy Central; новинні Digital-ресурси, що є лідерами УАнету: tsn.ua, unian.net, glavred.info; OTT-платформа Київстар ТБ і супутниковий оператор Viasat; продакшен-підрозділи, які забезпечують вітчизняні та закордонні ринки якісним контентом; 1+1 Rental, який пропонує повний спектр продакшен-послуг; послуги дубляжу; освітній проєкт 1+1 media school. 1+1 media має широке дистрибуційне портфоліо та поширює контент усім світом. Продажами прямої реклами та міжпрограмного спонсорства на телеканалах 1+1 media займається сейлзхаус "Сиріус медіа".