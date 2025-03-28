Латвія допомагатиме Україні розбудовувати прикордонну залізничну інфраструктуру

Латвія допомагатиме розбудовувати українську прикордонну залізничну інфраструктуру. Україна планує інтегрувати залізницю у проєкт Rail Baltica по стандартній євроколії 1435 мм.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій України.

Українська делегація прийняла участь в 11-му засіданні Міжурядової українсько-латвійської комісії з питань економічного, промислового і науково-технічного співробітництва, на якому була обговорена співпраця у транспортному секторі.

За словами заступниця міністра розвитку громад та територій Марини Денисюк, з перших днів війни в Україні Латвія однією із перших надала нам можливість виконання перевезень вантажів автомобільним транспортом без дозволів. Це сприяло безперебійному постачанню гуманітарної допомоги, товарів першої необхідності та підтримці обороноздатності України.

"У межах майбутнього наближення нашої залізничної мережі до європейських стандартів ми плануємо інтегрувати українську залізницю у проєкт Rail Baltica по стандартній євроколії 1435 мм", — зазначила замміністра.

Також для створення альтернативного транспортного коридору для експорту українських вантажів в напрямку портів Латвії реалізовується спільний проєкт з литовською компанією LTG Infra. Він передбачає будівництво пункту перестановки візків 1435/1520 мм на станції Шяштокай на кордоні з Польщею.

"Тут ми розраховуємо на підтримку латвійської сторони в питаннях отримання рішення щодо фінансування зазначеного проєкту", — додала Денисюк.

Крім того, представниками міністерств транспорту обох країн обговорили пасажирські та вантажні перевезення, інфраструктурні проєкти, співробітництво у сфері авіації, транспортної логістики.

Українська сторона представила латвійським колегам план відновлення морської інфраструктури України, розроблений у співпраці з Естонією і закликала Латвію долучитися до цієї ініціативи. План охоплює всі найважливіші сфери морської галузі: розмінування, суднобудування, портове обладнання, ІТ-рішення тощо. Його загальний бюджет складає 550 мільйонів євро.

Наразі завдяки реалізації проєкту "Латвія для Чернігова: реконструкція соціальної інфраструктури", що впроваджується у співпраці з Програмою розвитку ООН (ПРООН), було відновлено ряд важливих об’єктів, зокрема Старобілоуський ліцей, дитячий садочок "Малятко", Талалаївський ліцей.

Крім того, на інші проєкти підтримки Чернігівщини Латвія виділила ще понад 5 мільйонів євро. Країна має у планах передати регіону сонячні панелі та обладнання для об’єктів водо- та теплопостачання. Це сприятиме зменшенню вартості енергоресурсів для місцевих жителів та підвищенню енергетичної незалежності області.

Нагадаємо, з початку дії змін до Закону про підтримку цивільного населення України Латвія передала Україні 612 конфіскованих у п'яних водіїв автомобілів на загальну суму 2,25 млн євро.