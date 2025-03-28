Lenovo анонсує старт продажів нових Copilot+ PC – ThinkPad X9-14 Aura Edition та ThinkPad X9-15 Aura Edition

Lenovo оголосила про старт продажів в Україні нових ноутбуків ThinkPad X9-14 Aura Edition та ThinkPad X9-15 Aura Edition, класу Copilot+ PC. Ці моделі поєднують надійність ThinkPad з сучасним дизайном та передовими технологіями, і орієнтовані на професіоналів, яким важлива потужність, мобільність та стиль. Вартість новинок стартує від 84 999 грн.

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ThinkPad X9-14/15 Aura Edition – це ноутбуки нового покоління зі ШІ класу Copilot+ PC, призначені для багатозадачності та професійних завдань. У максимальній конфігурації вони оснащені процесором Intel® Core™ Ultra 7 2nd gen з інтегрованим АІ-двигуном Intel AI Boost (до 48 TOPS) та графікою Intel Arc, забезпечуючи високу продуктивність та ефективність у багатозадачному режимі. Загальна продуктивність досягає 118 TOPS.

Ноутбуки мають до 32 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5x-8533 та до 2 ТБ SSD M.2 2242. ThinkPad X9-14 Aura Edition має 14-дюймовий дисплей, а ThinkPad X9-15 Aura Edition – 15-дюймовий. Обидві моделі в максимальних конфігураціях оснащені 2.8K OLED-дисплеєм (WUXGA) з яскравістю 500 ніт, частотою оновлення 120 ГГц, антибліковим покриттям, 100% DCI-P3 та Dolby Vision. Звукова система Dolby Atmos забезпечує глибоке занурення у звук.

ThinkPad X9-14/15 Aura Edition першими з ThinkPad пропонують новий тактильний тачпад Haptic Touchpad (80x130 мм) замість традиційного TrackPoint. Корпус ноутбуків відповідає військовому стандарту MIL-STD 810H. Пристрої зібрані з використанням перероблених матеріалів, включаючи перероблений пластик, алюміній та кобальт. ThinkPad X9-14 Aura Edition має батарею на 55 Вт-год, а ThinkPad X9-15 Aura Edition – на 80 Вт-год. Вага 14-дюймової моделі становить 1,2 кг, 15-дюймової – 1,4 кг.

Можливості Aura Edition

Lenovo Aura Edition – це нові програмні рішення, розроблені Lenovo та Intel®, що підвищують зручність повсякденної роботи. Серія Aura Edition поєднує технології ШІ, адаптивні режими роботи та розширені можливості підключення.

Aura Edition Smart Modes надають користувачам більше контролю над налаштуваннями комп'ютера. Режими включають:

Shield Mode: захист конфіденційності (VPN, блокування екрану, приватні сповіщення).



Attention Mode: допомога у концентрації на роботі.



Collaboration Mode: покращення відеодзвінків (освітлення, розмиття фону, віртуальний презентер).

Wellness Mode: турбота про здоров'я очей.

Power Mode: вибір між продуктивністю та енергозбереженням.



Microsoft Copilot+: особистий помічник для максимальної продуктивності

ThinkPad X9-14 Aura Edition та ThinkPad X9-15 Aura Edition – ноутбуки класу Copilot+ PC з NPU потужністю до 48 TOPs, що визначає клас вбудованого ШІ. Інтеграція Copilot+ забезпечує миттєвий доступ до ШІ-інструментів: знаходити файли, створювати контент та організовувати завдання, роблячи роботу ефективнішою. У відповідь на голосовий запит, асистент переміщується між програмами та платформами на пристрої користувача. Крім того, цифровий помічник здатний планувати завдання на день, перекладати текст, готувати звіти про зустрічі та робити нотатки під час них.

*Для користування деякими функціями Copilot+ PC потрібні безкоштовні оновлення, які будуть надходити впродовж початку 2025 року. Терміни залежать від пристрою та регіону. Див. aka.ms/copilotpluspcs.

