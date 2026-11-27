Лідери країн Європейського Союзу на саміті в Брюсселі не змогли погодити довгостроковий бюджет на 2028–2034 роки, проєкт якого передбачає виділення Україні €100 млрд. Наступна спроба досягти домовленості відбудеться на засіданні Європейської ради 17–18 грудня.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Інтерфакс-Україна".

За словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, між державами-членами залишаються суттєві розбіжності щодо формування бюджету, його розміру та розподілу фінансового навантаження.

Німеччина наполягає на збереженні стійкості національних бюджетів, контролі рівня заборгованості та недопущенні фінансових зобов'язань, які країни ЄС не зможуть виконати.

Канцлер також закликав переглянути розподіл внесків держав-членів. За його словами, Німеччина забезпечує близько 25% бюджету ЄС, тоді як отримує близько 8% коштів.

Крім того, Мерц виступив проти залучення нових боргів. За його оцінкою, протягом наступного семирічного бюджетного періоду витрати ЄС на сплату відсотків за борговими зобов'язаннями перевищать €150 млрд.

Що передбачає бюджет ЄС для України

Серед пріоритетів нового бюджету канцлер назвав зміцнення європейської економіки, підвищення обороноздатності та забезпечення довгострокової підтримки України.

"Для цього також потрібен резерв – наприклад, для забезпечення довгострокового фінансування України. Кожен має зробити свій внесок у цю справу", – наголосив Мерц.

Європейська комісія запропонувала передбачити у бюджеті на 2028–2034 роки €100 млрд для України. Цю суму зберіг і президент Європейської ради Антоніу Кошта у своєму компромісному проєкті, який передбачає скорочення загального обсягу бюджету з €2 трлн до €1,78 трлн.

Проєкт Кошти також передбачає збільшення фінансування конкурентоспроможності ЄС на 120%, оборони – на 232%, а також подвоєння видатків на управління міграційними процесами та контроль кордонів.

Коли ЄС планує погодити бюджет

Мерц висловив сподівання, що лідерам ЄС вдасться досягти домовленості до кінця 2026 року.

За його словами, вибори, заплановані наступного року в низці європейських країн, можуть ускладнити подальші переговори щодо багаторічного фінансового плану.

Нагадаємо, 26 листопада лідери ЄС обговорювали можливість залучення €45 млрд для фінансування України у 2027 році. Кошти пропонують залучити через спільні запозичення під гарантії чинного бюджету Євросоюзу.