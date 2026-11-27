Лідери 27 країн-членів Європейського союзу на позачерговому саміті в Брюсселі 26 листопада не досягли остаточної домовленості щодо надання Україні додаткового кредиту на 45 мільярдів євро. Пропозицію Єврокомісії підтримали 24 із 27 держав-членів.

Як пише Dilo, про це повідомив за підсумками зустрічі президент Європейської ради Антоніу Кошта, передає "Радіо Свобода".

«Ми обговорили пропозицію Єврокомісії щодо додаткового кредиту для України. 24 держави-члени підтримали цю пропозицію. Одна з них, Болгарія, братиме участь лише в невійськовій складовій, з особливим акцентом на регіонах проживання її національної меншини», – заявив Кошта.

Він додав, що до цього питання лідери країн Європейського союзу повернуться в грудні.

Раніше проти нового кредиту для України виступили Угорщина, Словаччина та Чехія.

Ці три країни також отримували виняток і не брали участь у попередньому кредиті від ЄС на 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки.

Натомість прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пропонує замість участі країни в новій позиці Євросоюзу для України на 45 мільярдів євро надавати Києву дизельне паливо, локомотиви, цивільну техніку та електроенергію словацького виробництва.

Україна просить у ЄС гроші

Під час саміту в Брюсселі президент України Володимир Зеленський заявив, що війна коштуватиме країні 155 млрд євро наступного року. Він закликав президентів і прем'єр-міністрів держав Євросоюзу знайти необхідні кошти для подальшої підтримки України.

Водночас ЄС уже пообіцяв Україні позику на 90 млрд євро. Вона має допомогти покрити нагальні фінансові потреби країни у 2026–2027 роках. Європейська комісія виділяє ці кошти поступово.

Наразі Європейська комісія запропонувала надати Україні €45 млрд фінансової підтримки у 2027 році. Із цієї суми €25 млрд планують спрямувати на військові потреби, а ще €20 млрд — на підтримку державного бюджету. Україна має повернути позику лише після того, як Росія компенсує завдані війною збитки.