Лідерство, інновації та DEI: нагородження переможців Премії HR-бренд Україна 2024

12 грудня 2024 року відбулась головна подія року в HR-індустрії – церемонія нагородження переможців Премії HR-бренд Україна 2024 за найкращі досягнення в галузі управління персоналом та конференція "СВІТИ".

В цьому сезоні на Премію HR-бренд було номіновано 46 провідних українських та міжнародних компаній, які представили 63 проєкти аби поборотися за звання найкращих.

"Премія HR-бренд Україна 2024 стала справжнім символом сили, людяності та інноваційності українського бізнесу. Ми побачили системні і комплексні рішення щодо підвищення залученості працівників, і це залученість вищого гатунку: через сенси, цінності, турботу про здоров’я і психоемоційний стан людей, покращення досвіду взаємодії співробітників і роботодавців, створення діджитального робочого середовища і умов для постійного навчання та розвитку. Ключовою темою багатьох проєктів цього року стала інклюзивність та безбар’єрність, тема рівних гендерних можливостей жінок. Попри виклики сьогодення, українські компанії тримають економічний фронт, перетворюють виклики на можливості і дбають про сталий розвиток людського капіталу не на словах, а на ділі. Це надихає і доводить, що разом ми можемо більше, що Україна – це не лише про боротьбу, але й про розвиток і майбутнє відновлення," – коментує Лариса Онипко, лідерка Премії HR-бренд Україна.

На конференції Премії HR-бренд "СВІТИ" були підняті важливі теми: людський капітал як основа економічного прориву; пошук резервів для перезапуску ринку праці; людиноцентричність, сенсотворення, різноманіття та інклюзивність; повернення ветеранів та ветеранок до цивільного життя; зміна парадигми лідерства, навчання та розвиток СЕО і як компаніям бути кращим роботодавцем для своїх працівників.

Після конференції відбулася яскрава церемонія нагородження переможців Премії HR-бренд Україна 2024.

Професійний склад журі визначив переможців Премії у 15 номінаціях, враховуючи сучасність та інноваційність проєктів, результативність і ефективність рішень, вплив на розвиток людського капіталу та підтримку працівників.

"Премія HR-бренд Україна – це не лише визнання найкращих проєктів, а й унікальна можливість для обміну ідеями, що вже довели свою ефективність у реальному бізнесі. Вона показує, що навіть у найскладніші часи українські компанії не здаються. Ми ростемо, вчимося, впроваджуємо нові підходи, змінюємо не лише бізнеси, а й життя людей. Це можливість дати HR-спільноті інструменти, які працюють і мотивують ставати ще кращими. Разом ми будуємо майбутнє, де українські компанії – це приклад сили, витримки та інноваційного підходу," - коментує Артем Нікішов, partner at Eclectic Talents Group.

Вітаємо переможців, які своїми досягненнями надихають, формують нові стандарти та роблять вагомий внесок у розвиток HR-культури України!

ПЕРЕМОЖЦІ ПРЕМІЇ HR-БРЕНД УКРАЇНА 2024 (компанії названі в алфавітному порядку без присудження місць)

Номінація "Digital HR"

БРСМ-НАФТА - проєкт "Мобільний додаток “Мій БРСМ”"

ДТЕК - проєкт "Єдина автоматизована екосистема взаємодії зі співробітниками"

НОВА ПОШТА - проєкт "Nova Headcount – легкість планування персоналу"

Номінація "Human to Human Strategy"

МХП - проєкт "Many Happy People. Підвищення сталої залученості співробітників"

Номінація "Героїчний бренд"

НІБУЛОН - проєкт "NIBULON SPECIAL DEMINE FORCES" УКРЕНЕРГО - проєкт "Незламність не згасає. 850+ днів тримаємо баланс"

Номінація "HR-маркетинг в дії"

АПТЕКА 9-1-1 - проєкт "UPTEKA: Академія розвитку 9-1-1" ОККО - проєкт "Рука на пульсі: внутрішні дослідження як фундамент реальних змін"

Номінація "Комунікації як запорука сталості бізнесу"

НОВА ПОШТА - "Nova workspace" – особистий простір працівника

Номінація "Краща програма з розвитку лідерів"

УКРЗАЛІЗНИЦЯ - проєкт "Залізна зміна"

Номінація "Культурний код компанії"

МХП - проєкт "МХП Здоров’я" НОВА ПОШТА - проєкт "LEAN – частина культурного коду Нової пошти"

Номінація "Соціальні та благодійні проєкти року"

ACINO - проєкт "Твій безмежний світ" IT-ІНТЕГРАТОР - проєкт "Знання, що рятують життя"

Номінація "Diversity & Inclusion"

INTELLIAS - проєкт "UnSEEn Inclusivity Days"

SIGMA SOFTWARE - проєкт "Просування гендерного балансу в ІТ"

ФОКСТРОТ - проєкт "Безбар’єрний Фокстрот: як ми навчилися обслуговувати жестовою мовою"

Номінація "Повернення ветеранів і ветеранок до цивільного життя"

METINVEST - проєкт "Шлях героя. Екосистема реінтеграції ветеранів і ветеранок"

НАФТОГАЗ - проєкт "Повернення" УКРЗАЛІЗНИЦЯ - проєкт "Повернення ветеранів-залізничників до роботи"

Номінація "Кращий проєкт з навчання та розвитку працівників"

АРТЕРІУМ - проєкт "Кар'єрний крок" ЛІНІЯ МАГАЗИНІВ EVA - проєкт "Проєкт розвитку управлінських компетенцій EVOLUTION" МХП - проєкт "Комплексний підхід до управління талантами в МХП"

Номінація "Кращий проєкт із залучення талановитої молоді"

АРТЕРІУМ - проєкт "фАРмуємо майбутнє"

Номінація "Wellbeing проєкт рок"

ДАРНИЦЯ - проєкт "Дбати – це наше"

Номінація "Вибір Журі"

ДАРНИЦЯ - проєкт "Бути українцями – це наше"

НІБУЛОН - проєкт "NIBULON SPECIAL DEMINE FORCES"

Нагорода "ГРАН-ПРІ"

METINVEST - проєкт "Шлях героя. Екосистема реінтеграції ветеранів і ветеранок"

Персональна номінація "CEO року"

Сергій Коваленко, YASNO

Переможці у партнерських номінаціях Премії HR-бренд

Номінація "DEI: Diversity, Equity & Inclusion" від OLX Робота - INTELLIAS

Номінація "Wellbeing проєкт" від партнера ІNGO - ВАТ УКРАЇНА

"Героїчний бренд" від партнера Fillin - НІБУЛОН

"Кращий проєкт з навчання та розвитку працівників" від партнера Smart Solutions - лінія магазинів EVA

"Кращий проєкт із залучення талановитої молоді" від партнера ТАСКОМБАНК - АРТЕРІУМ

Номінація "Повернення ветеранів і ветеранок до цивільного життя" від партнера Starlight Media:

СІЛЬПО - "Гефест". Програма підтримки та реадаптація Сміливовершників

- "Гефест". Програма підтримки та реадаптація Сміливовершників НОВА ПОШТА - Програма підтримки мобілізованих та демобілізованих співробітників

Номінація "Сині комірці: краща стратегія залучення та утримання" від партнера Sun One - ВІЯР

Краща програма з розвитку лідерів відзначена партнером Бізнес-школа МІМ - Fozzy Group, проєкт "Змінюємо правила гри: новий стандарт лідерства в умовах невизначеності".

Спеціальні відзнаки

Від оргкомітету Премії HR-бренд відзначені:

"За турботу про сильних духом" - СІЛЬПО

"Цінності в дії" - ПУМБ

"За розбудову спільнот як новий код змін" - Райффайзен банк

"За внесок у роботу з молодими талантами" - Банк "Південний"

"За турботу про персонал" від партнера Fillin відзначено АВРОРА-МУЛЬТИМАРКЕТ, проєкт "Team. Play. Move".

"За розвиток культури підприємництва" від партнера СЕО Club - NOVUS, проєкт "Підприємець".

"Цьогорічна Премія HR-бренд стала справжнім майданчиком для демонстрації унікальних досягнень українських компаній у сфері управління людським капіталом. Вражають масштабність, стратегічність та соціальна значущість проектів, що були представлені на Премії HR-бренд. Особливої уваги заслуговують ініціативи з реінтеграції ветеранів, підтримки ментального здоров’я, впровадження безбар’єрності та інклюзивності. Український бізнес і HR-спільнота вже зараз створюють унікальний досвід. Ми не лише переймаємо міжнародні практики, але й готові ділитися своїми інноваціями та професіоналізмом зі світом. Рівень викликів, з якими стикається Україна грандіозний, але рівень реакції наших компаній і фахівців – це привід для гордості", - коментує Марія Абдулліна, керівниця платформи з працевлаштування OLX Робота, член Журі Премії HR-бренд.

"Для нас, як соціально відповідального Банку, важливо підтримувати ініціативи, що сприяють розвитку корпоративної культури, залученості співробітників, підтримки молоді, повернення ветеранів, інклюзії та підвищенню привабливості українського бізнесу як роботодавця. Цьогоріч ми бачили чудові проєкти для людей і про людей. І це важливо, адже в сучасному світі можливий тільки бізнес з людяним обличчям. Майбутнє за компаніями, які змінюють правила гри, ставлячи людяність, турботу та взаємоповагу на перше місце. Ми віримо, що Премія HR-бренд Україна стане каталізатором для нових HR-інновацій, які допомагають компаніям не лише адаптуватися до сучасних викликів, а й формувати HR майбутнє в Україні", - зазначає Володимир Дубєй, Голова Правління ТАСКОМБАНКу.

"Ми дуже раді, що цього року страхова компанія ІНГО знову долучилася до Премії HR-бренд Україна як офіційний страховик. Подія в черговий раз довела, що професійні заходи в Україні можуть відповідати найвищим стандартам: від організації до наповнення. Усе, від логістики до зручності для гостей та учасників, було продумано до дрібниць. Організатори змогли створити атмосферу, що сприяє ефективній взаємодії. Обмін досвідом під час заходу підтвердив, що ефективна HR-стратегія обов’язково має включати турботу про фізичний і ментальний стан команд, а страхування для багатьох підприємств виступає ключовим інструментом. Ми раді, що наш досвід став частиною цієї масштабної дискусії", - коментує Марина Зварич, директорка департаменту страхування особистих видів страхування СК ІНГО.

Місія Премії HR-бренд – підвищувати стандарти в роботі з людським капіталом, сприяти розвитку HR-галузі через розповсюдження кращих практик та інноваційних рішень в роботі з людьми.

Висловлюємо подяку партнерам за підтримку Премії HR-бренд Україна:

Генеральний партнер: OLX Робота

Головний медіа-партнер: Starlight Media

Страховий партнер: INGO

Офіційний партнер: Таскомбанк

Головний HR-партнер: Smart Solutions

Партнер: компанія SUN ONE

Благодійний партнер: БФ "Повернись живим"

Партнер із аутсорсингу персоналу: Fillin

Бізнес-партнер: CEO Club Ukraine

Освітній партнер: kmbs, МІМ

Партнер з безпеки: SHERIFF

Кавовий партнер: Discaf

Чайний партнер: Palmira

Квітковий партнер: Асканія Флора

Партнери заходу: ВИНА Світу, Jack Daniel`s, PepsiCo, Marengo, ALIKO.

Інформаційні партнери: ЕВА, Hurma, Speka, The Page, Womo, delo.ua, dsnews.ua.

Організатор Всеукраїнської незалежної Премії HR-бренд та конференції "СВІТИ" - Eclectic Talents Group.