Литовський маркетплейс Ovoko почав працювати в Україні. На платформі можна замовити понад 15 млн вживаних оригінальних автозапчастин із Литви, Латвії, Естонії та Польщі. Доставку здійснює "Нова пошта" протягом 3–6 робочих днів.

Як пише Dilo, про це йдеться у пресрелізі компанії.

Які запчастини можна замовити та доставка

Український сайт Оvoko об'єднує пропозиції понад 1200 продавців із чотирьох країн ЄС. Каталог містить запчастини з авторозбірок, які можуть замовляти як приватні покупці, так і станції технічного обслуговування.

Сайт працює українською мовою. Ціни вказані у гривнях за курсом Національного банку України. У них уже враховані доставка та сервісний збір маркетплейсу. Оплатити покупку можна банківською карткою.

За інформацією компанії, кожне відправлення застраховане. Якщо запчастина не підійшла, покупець може повернути її протягом 14 днів. Для посилок вагою до 30 кг зворотна доставка безкоштовна.

Також покупцям варто враховувати митні правила України.

Чому компанія обрала Україну

За словами компанії, Україна стала першим ринком за межами Європейського Союзу, на який вийшла Ovoko. Перед запуском компанія розглядала також Велику Британію, де вже мала досвід продажів.

"Україна сьогодні перебуває у надзвичайно складних обставинах, і ми усвідомлюємо відповідальність, з якою підходимо до виходу на цей ринок", — зазначив генеральний директор Ovoko Юстінас Барановскіс.

За його словами, платформою можуть користуватися як приватні водії, так і автосервіси.

Про Ovoko

Компанію Ovoko заснували у 2016 році в Литві. Вона розвиває маркетплейс запчастин та створює програмне забезпечення для авторозбірок. Як зазначено у релізі, платформа працює з продавцями із 17 країн, а її сайти перекладені 12 мовами. У 2022 році проєкт залучив €14 млн інвестицій, а у 2024 році — ще €20 млн від американського фонду Smash Capital та інших інвесторів.

Раніше повідомлялося, що польський маркетплейс Allegro наразі не планує запускати окрему локальну платформу в Україні. Компанія зосередилася на тестуванні міжнародної доставки, яка дозволяє польським продавцям напряму продавати товари українським покупцям.