Литва передає Україні понад 200 трансформаторів

Литовська державна компанія AB Energijos skirstymo operatorius передасть Україні чергову партію обладнання для енергетичної галузі. Угода була узгоджена за координації Міністерства енергетики України та Міністерства енергетики Литовської Республіки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

Згідно з домовленістю, Україна отримає понад 200 силових трансформаторів різної потужності. Постачання обладнання здійснюватиметься через механізм гуманітарної допомоги та цивільного захисту, що фінансується та координується Європейською комісією (ECHO). Очікується, що допомога надійде до початку опалювального сезону.

"Дякуємо Литві за цю надзвичайну підтримку. Трансформатори критично необхідні нам для оперативного відновлення розподільчих електромереж, які постраждали від російських атак, а також для забезпечення стабільного електропостачання споживачів в умовах воєнного часу", — заявила міністр енергетики України Світлана Гринчук.

Для оперативного ремонту пошкоджень і швидкого реагування на удари ворога Україна формує Національний стратегічний резерв силових трансформаторів, до якого залучається також допомога міжнародних партнерів.

З початку повномасштабного вторгнення Україна вже отримала від Литви 324 гуманітарні вантажі енергетичного обладнання загальною вагою 5 247 тонн. Міністерство енергетики висловило щиру подяку уряду та народу Литви за постійну та суттєву підтримку у відновленні та зміцненні енергетичної інфраструктури України.

Додамо, влітку “Укренерго” отримало декілька десятків потужних трансформаторів. Це стало можливим завдяки проєкту “Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів” (REPOWER), що фінансується за підтримки 17 країн та адмініструється Світовим банком.