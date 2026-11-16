RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,43

+0,04

EUR

50,22

--0,12

Готівковий курс:

USD

46,15

46,00

EUR

51,15

50,90

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Ліхтарі світитимуть на 20%: у Києві запроваджують новий режим освітлення

LED-світильники, освітлення, ліхтарі.
У столиці змінюють роботу ліхтарів і підсвітки

У Києві з 16 листопада змінюють режим роботи зовнішнього освітлення. Під час комендантської години частину вуличних ліхтарів приглушуватимуть до 20% потужності або вимикатимуть, а в парках і скверах освітлення переважно не працюватиме.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА.

У столиці коригують роботу системи зовнішнього освітлення залежно від часу доби. Нові правила передбачають зміну яскравості світлодіодних ліхтарів, а також окремий графік для парків, скверів та визначених вулиць.

Зокрема, увечері  від моменту ввімкнення освітлення до початку комендантської години - та вранці після її завершення світильники з функцією димування працюватимуть на 50% потужності.

У парках і скверах у цей період вмикатимуть половину від загальної кількості світильників. Під час комендантської години їх вимикатимуть.

Водночас на окремих об'єктах у зелених зонах електропостачання ліній зовнішнього освітлення залишатимуть увімкненим. Це необхідно для підзарядки автономних джерел живлення пристроїв автоматизованої системи централізованого оповіщення.

Як працюватимуть вуличні ліхтарі під час комендантської години

У нічний час передбачено такий режим роботи освітлення:

  • світлодіодні світильники з функцією димування працюватимуть на 20% потужності;
  • ліхтарі без функції димування вмикатимуть у кількості 50% від загальної кількості на об'єкті.

Крім того, у столиці вимкнуть архітектурно-декоративне освітлення. Винятки передбачені для трьох об'єктів:

  • підсвітки перил на Алеї художників;
  • функціонального освітлення Берестейського шляхопроводу;
  • функціонального освітлення пам'ятника Михайлу Грушевському на вулиці Володимирській.

Ці об'єкти освітлюватимуть до початку комендантської години. Також архітектурно-декоративне освітлення зможуть вмикати під час релігійних свят у місцях проведення богослужінь.

На яких вулицях Києва ліхтарі працюватимуть на повну потужність

Для восьми вулиць і проспектів столиці запровадять особливий режим зовнішнього освітлення. Світлодіодні світильники з функцією димування працюватимуть на 100% потужності, а з опівночі до 06:00 їх яскравість зменшуватимуть до 50%.

До переліку увійшли:

  1. Бульвар Вацлава Гавела — Солом'янський район.
  2. Вулиця Виборзька (від вулиці Академіка Янгеля до вулиці Вадима Гетьмана) — Солом'янський район.
  3. Вулиця Миколи Закревського — Деснянський район.
  4. Вулиця Космонавта Поповича — Деснянський район.
  5. Лісовий проспект — Деснянський район.
  6. Вулиця Райдужна — Дніпровський район.
  7. Вулиця Ревуцького — Дарницький район.
  8. Вулиця Академіка Янгеля — Солом'янський район.

Якими будуть відключення світла взимку

Як раніше повідомлялось, решту осені та зимовий період Україна, найімовірніше, проведе в умовах відключень електроенергії. Обмеження можуть бути подібними до тих, які споживачі вже спостерігають зараз.

Графіки відключень залежатимуть від наслідків російських атак. Якщо ворог завдаватиме нових ударів по енергетичній інфраструктурі, в окремих регіонах можуть запроваджувати аварійні відключення.

Таким чином, стабільність електропостачання взимку залежатиме не лише від наявності генерації, а й від того, наскільки ефективно Україна зможе захистити ключові вузли передачі електроенергії.

Автор:
Ольга Опенько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності