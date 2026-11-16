- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google
Ліхтарі світитимуть на 20%: у Києві запроваджують новий режим освітлення
У Києві з 16 листопада змінюють режим роботи зовнішнього освітлення. Під час комендантської години частину вуличних ліхтарів приглушуватимуть до 20% потужності або вимикатимуть, а в парках і скверах освітлення переважно не працюватиме.
Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА.
У столиці коригують роботу системи зовнішнього освітлення залежно від часу доби. Нові правила передбачають зміну яскравості світлодіодних ліхтарів, а також окремий графік для парків, скверів та визначених вулиць.
Зокрема, увечері від моменту ввімкнення освітлення до початку комендантської години - та вранці після її завершення світильники з функцією димування працюватимуть на 50% потужності.
У парках і скверах у цей період вмикатимуть половину від загальної кількості світильників. Під час комендантської години їх вимикатимуть.
Водночас на окремих об'єктах у зелених зонах електропостачання ліній зовнішнього освітлення залишатимуть увімкненим. Це необхідно для підзарядки автономних джерел живлення пристроїв автоматизованої системи централізованого оповіщення.
Як працюватимуть вуличні ліхтарі під час комендантської години
У нічний час передбачено такий режим роботи освітлення:
- світлодіодні світильники з функцією димування працюватимуть на 20% потужності;
- ліхтарі без функції димування вмикатимуть у кількості 50% від загальної кількості на об'єкті.
Крім того, у столиці вимкнуть архітектурно-декоративне освітлення. Винятки передбачені для трьох об'єктів:
- підсвітки перил на Алеї художників;
- функціонального освітлення Берестейського шляхопроводу;
- функціонального освітлення пам'ятника Михайлу Грушевському на вулиці Володимирській.
Ці об'єкти освітлюватимуть до початку комендантської години. Також архітектурно-декоративне освітлення зможуть вмикати під час релігійних свят у місцях проведення богослужінь.
На яких вулицях Києва ліхтарі працюватимуть на повну потужність
Для восьми вулиць і проспектів столиці запровадять особливий режим зовнішнього освітлення. Світлодіодні світильники з функцією димування працюватимуть на 100% потужності, а з опівночі до 06:00 їх яскравість зменшуватимуть до 50%.
До переліку увійшли:
- Бульвар Вацлава Гавела — Солом'янський район.
- Вулиця Виборзька (від вулиці Академіка Янгеля до вулиці Вадима Гетьмана) — Солом'янський район.
- Вулиця Миколи Закревського — Деснянський район.
- Вулиця Космонавта Поповича — Деснянський район.
- Лісовий проспект — Деснянський район.
- Вулиця Райдужна — Дніпровський район.
- Вулиця Ревуцького — Дарницький район.
- Вулиця Академіка Янгеля — Солом'янський район.
Якими будуть відключення світла взимку
Як раніше повідомлялось, решту осені та зимовий період Україна, найімовірніше, проведе в умовах відключень електроенергії. Обмеження можуть бути подібними до тих, які споживачі вже спостерігають зараз.
Графіки відключень залежатимуть від наслідків російських атак. Якщо ворог завдаватиме нових ударів по енергетичній інфраструктурі, в окремих регіонах можуть запроваджувати аварійні відключення.
Таким чином, стабільність електропостачання взимку залежатиме не лише від наявності генерації, а й від того, наскільки ефективно Україна зможе захистити ключові вузли передачі електроенергії.