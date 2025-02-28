Лояльність в 2 кліки: як ЕКО МАРКЕТ та monobank створили додаткову зручність для клієнтів

Мережа супермаркетів ЕКО МАРКЕТ в партнерстві з monobank впровадила нове технологічне рішення, яке суттєво спрощує процес накопичення бонусів та керування покупками для гостей супермаркету. Відтепер власники карток monobank можуть отримувати бонуси ЕКОДЯКА автоматично, без додаткових кроків чи сканування віртуальних карток. Лише кілька кліків для підключення — і програма лояльності працює автоматично при розрахунку mono.

Переваги нової інтеграції

Одним із ключових аспектів нової інтеграції стало спрощення нарахування бонусів. Завдяки одноразовому налаштуванню через застосунок monobank, бонуси за програмою ЕКОДЯКА починають нараховуватися під час оплати карткою monobank без додаткових дій з боку клієнта.

"Інтеграція з monobank – це важливий етап у розвитку нашої програми лояльності ЕКОДЯКА. Ми прагнемо зробити покупки для наших клієнтів не лише вигідними, але й максимально зручними. Автоматизація процесу нарахування бонусів допомагає досягти цієї мети, спрощуючи взаємодію між нашим персоналом та гостями магазинів," – коментує співпрацю двох компаній Інна Мірошниченко, президент мережі ЕКО МАРКЕТ.

Як підключити програму лояльності ЕКО ДЯКА через monobank

Щоб скористатися новою послугою, необхідно:

1. Відсканувати QR-код на касі ЕКО МАРКЕТ через застосунок monobank або перейти за посиланням.

2. Виконати прив'язку картки лояльності ЕКОДЯКА згідно з інструкціями в застосунку.

Додаткові переваги: електронні чеки в застосунку monobank

Окрім автоматичного нарахування бонусів, інтеграція ЕКО МАРКЕТ з monobank надає покупцям доступ до електронних чеків безпосередньо в застосунку monobank. Це рішення знімає потребу в додаткових паперових квитанціях і надає покупцям доступ до всієї необхідної інформації про їхні витрати прямо в смартфоні.

Після активації сервісу всі наступні покупки автоматично враховуватимуться в програмі лояльності при оплаті monobank.

"Досконала ергономіка сервісу — це коли покупець навіть не помічає, наскільки зручно йому робити покупки. І ЕКО МАРКЕТ разом з monobank створює саме такий клієнтський досвід: інтуїтивний, легкий, приємний. Кожна деталь взаємодії з нашим гостем ретельно продумана і наша команда робить все для того, щоб покупки приносили лише задоволення", - ділиться роботою щодо клієнтського досвіду Віталій Старомінський, заступник генерального директора з маркетингу ЕКО МАРКЕТ.

Відгуки

Нововведення також дозволяє клієнтам залишати відгуки про покупки й обслуговування безпосередньо через додаток monobank. Це значно спрощує процес зворотного зв'язку і допомагає ЕКО МАРКЕТ швидше реагувати на побажання клієнтів.

Детальна інформація про умови програми та особливості нарахування бонусів доступна на офіційному сайті eko.com.ua та на касах супермаркетів ЕКО МАРКЕТ.

Робіть покупки розумно та вигідно разом з ЕКО МАРКЕТ та monobank!​​​​​​​​​​​​​​​​