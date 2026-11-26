Львівська міська влада готова компенсувати "Укрзалізниці" оціночну вартість спортивного комплексу "Локомотив" на вулиці Федьковича, 30 — понад 36,5 млн грн — щоб передати об'єкт в управління громади та зупинити аукціон.

Як пише Dilo, про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Він наголосив, що спортивний комплекс "Укрзалізниці" у Львові має залишитися спортивним комплексом.

Садовий повідомив, що обговорював це питання з керівником "Укрзалізниці" Олександром Перцовським та міністром з відновлення, інфраструктури та транспорту Миколою Калашником.

Місто хоче отримати комплекс у комунальну власність і готове викупити його за понад 36,5 млн грн.

"Наша мета – зберегти спортивний комплекс, розвивати його та створити тут, зокрема, простір для занять спортом наших ветеранів. Сподіваюся, спільно знайдемо правильне рішення", - підкреслив Садовий.

Зараз "Локомотив" продовжує працювати. Тут проводять спортивні змагання залізничників та дитячі заходи.

Зауважимо, "Укрзалізниця" виставила комплекс споруд ДФСК "Локомотив" (загальною площею 2453,1 м², включаючи будівлю спорткомплексу, велобокси, павільйон "Галичанка", майданчик і 77 одиниць рухомого майна) через систему "Прозорро.Продажі", пояснюючи це оптимізацією витрат і продажем непрофільного майна. Проведення аукціону заплановане на 27 листопада 2026 року.

Також “Укрзалізниця” виставила на аукціони понад 1,15 тис. кв. м комерційних площ на вокзалах Івано-Франківська, Ужгорода, Львова та Вінниці. Приміщення пропонують для облаштування книгарні, магазинів і закладів харчування.