Для реалізації проєкту євроколії між Мостиськами та Скниловом у державному бюджеті на 2027 рік необхідно закласти 518,7 млн грн. Ці кошти мають забезпечити державне співфінансування будівництва залізничної інфраструктури, яка з'єднає Львів із європейською мережею.

Як пише Dilo, про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

За словами міністра, одним із ключових питань обговорення стало інтегрування української транспортної системи до європейської інфраструктурної мережі.

Євроколія з'єднає Львів із залізничною мережею ЄС

Проєкт передбачає будівництво 68 км залізничної колії європейського стандарту на ділянці Мостиська - Скнилів. Її реалізація має відкрити можливість для запуску прямих пасажирських маршрутів між Львовом та містами Європи.

Крім того, нова інфраструктура спростить міжнародні вантажні перевезення. Зокрема, транспортування товарів можна буде здійснювати без необхідності перевантажувати їх на кордоні через різницю у ширині залізничної колії.

Це також має розширити логістичні можливості українського експорту та посилити транспортні зв'язки з країнами Євросоюзу.

На реалізацію проєкту вже залучили 73,5 млн євро грантового фінансування від ЄС. Водночас для продовження робіт необхідно забезпечити внесок із державного бюджету.

"Наше завдання - забезпечити державне співфінансування. У бюджеті на 2027 рік для цього необхідно передбачити 518,7 млн грн", - зазначив Калашник.

За його словами, паралельно опрацьовується можливість продовження євроколії безпосередньо до головного залізничного вокзалу Львова.

Таким чином, проєкт має не лише забезпечити залізничне сполучення за європейським стандартом до Львова, а й створити передумови для подальшої інтеграції української залізниці до транспортної системи ЄС.

Нагадаємо, у вересні 2026 року завершили електрифікацію дільниці Чоп-Ужгород. Це стало ще одним етапом інтеграції української залізничної інфраструктури до транспортної мережі ЄС.

Серед ключових переваг проєкту - використання європейського стандарту колії, розвиток міжнародного пасажирського сполучення та спрощення залізничних перевезень між Україною та країнами Європи.

Про відновлення вузької колії з Чопа до Ужгорода, яку свого часу демонтували, заговорили ще у 2020 році і навіть заклали фінансування на проєктування та початок робіт з відновлення євроколії шириною 1435 мм від станції Чоп до Ужгорода у бюджеті на 2021 рік.

Про те, що в Україні потрібно будувати європейську колію для інтеграції до європейської системи розповідав і міністр інфраструктури України Олександр Кубраков ще 21 травня 2022 року.