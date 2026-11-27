Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що співпрацює з Росією та Україною для організації нового локального перемир’я на Запорізькій АЕС, яка перебуває під контролем окупантів, після чергового відключення зовнішнього електропостачання.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

У заяві МАГАТЕ зазначили, що обидві зовнішні лінії електропередачі були відключені 28-й раз з початку повномасштабного вторгнення, а електроенергія постачалася за допомогою дизель-генераторів.

В агентстві додали, що відключення електроенергії, "за повідомленнями, сталося внаслідок військових дій".

Водночас російські оператори станції опублікували заяву, в якій наголосили, що відключення сталося "після спрацювання захисних пристроїв", а дизель-генератори працюють належним чином.

Також генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що такий останній інцидент, "разом із розташуванням станції на лінії фронту активної зони бойових дій, призводить до вкрай нестабільного зовнішнього електропостачання".

Через це він закликав обидві сторони "конструктивно співпрацювати з МАГАТЕ з метою припинення військової діяльності" та продовження ремонтних робіт.

Нагадаємо, 25 листопада на Запорізькій АЕС стався 17-й блекаут від початку року. Внаслідок російських обстрілів ЗАЕС втратила зовнішнє живлення та перейшла на живлення від дизель-генераторів.

Що відбувається на ЗАЕС?

Запорізька АЕС в Енергодарі до війни забезпечувала близько п'ятої частини всієї української електроенергії та була найбільшою атомною станцією у Європі.

Російські війська захопили її в березні 2022 року. Станція не виробляє електроенергію. Шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у стані холодного зупину з 2022 року, покладаючись на зовнішні лінії електропостачання та аварійні системи, щоб запобігти повному знеструмленню.

МАГАТЕ підтримує постійну присутність на об’єкті для моніторингу безпеки на тлі постійних обстрілів.

Але Росія фактично перетворила тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі на власну військову базу. У підвальних приміщеннях та бомбосховищах станції загарбники облаштували склади озброєнь, а на дахах реакторних відділень встановили кулеметні гнізда та ракетні комплекси. Боєприпаси й військову техніку росіяни також зберігають під технічними переходами та естакадами, що з’єднують енергоблоки з іншими будівлями. Крім того, російські військові розгортають на ЗАЕС пункти управління дронами.