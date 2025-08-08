МАГАТЕ перевірило стан електропідстанцій в Україні: що відомо

В Україні з 29 липня по 8 серпня 2025 року працювала експертна місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Фахівці агентства провели детальний аналіз стану електричних підстанцій та визначили необхідність у додатковій технічній підтримці щодо ядерної безпеки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міненерго.

Експертна місія МАГАТЕ в Україні

Фахівці МАГАТЕ провели оцінку стану електричних підстанцій, що є ключовими для безпечного, надійного та безперебійного функціонування українських атомних електростанцій. Крім того, вони визначили потреби у додатковій технічній допомозі з питань ядерної безпеки.

Представники агентства відзначили суттєвий прогрес у відновлювальних роботах на об’єктах, які інспектували раніше.

За результатами зустрічі з експертами міністерка енергетики Світлана Гринчук підкреслила, що цього разу місія МАГАТЕ була розширена — експерти оцінювали не лише ядерні об’єкти, а й критично важливі для безпеки АЕС електричні підстанції.

Міністр зазначила, що безпечна експлуатація АЕС залежить від надійного зовнішнього електропостачання. Вона наголосила, що атаки на українську енергомережу створюють прямі загрози для безпеки АЕС і можуть призвести до аварійних ситуацій. За її словами, системна робота МАГАТЕ є важливою для об’єктивного інформування міжнародної спільноти про наслідки енергетичного терору, а також для розробки ефективних заходів з метою запобігання ядерним і радіаційним аваріям.

Світлана Гринчук підкреслила, що результати місії мають стати основою для розробки спеціальної методології оцінки ризиків ядерної безпеки і захисту в умовах зовнішніх загроз.

Міністр подякувала експертам місії за їхню роботу в надзвичайно складний період, коли енергетична інфраструктура України зазнає майже щоденних атак.

"Робота експертів МАГАТЕ на підстанціях, які неодноразово ставали мішенню атак, свідчить про виняткову важливість цих об’єктів для загальної системи ядерної безпеки", — зауважила Гринчук.

Нагадаємо, Україна офіційно звернулася до МАГАТЕ з вербальною нотою у відповідь на наміри Росії під’єднати окуповану Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми. У документі дії РФ названо грубим порушенням міжнародного права та суверенітету України.

Всі ядерні об’єкти в Україні, включно із ЗАЕС, підпорядковані виключно Державній інспекції ядерного регулювання України, яка не надавала жодних дозволів чи ліцензій на такі зміни.