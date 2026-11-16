Трансформація ланцюгів постачання: СЕО EVA розповіла про виклики через атаки на критичну інфраструктуру

Мережа магазинів EVA зазнала серйозних втрат через російські обстріли інфраструктури. Протягом останніх трьох місяців під атаками опинилися чотири розподільчі центри компанії, зокрема у Броварах та Одесі, два з яких знищені повністю.

Як пише Dilo, про це повідомили у пресслужбі ритейлера.

Окрім логістичних об'єктів, російські удари та погіршення безпекової ситуації змушують компанію регулярно призупиняти роботу або остаточно закривати торгові точки в прифронтових та деокупованих регіонах.

За словами СЕО компанії "Руш", що розвиває EVA та EVA.UA, Ольги Шевченко, йдеться про магазини у Донецькій (зокрема у Краматорську та Слов'янську), Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях.

Пріоритетом для мережі залишається безпека персоналу, тому фінальне рішення про закриття точки ухвалюють самі працівники на місцях — попри те, що зупинка кожного магазину означає для бізнесу сотні тисяч гривень недоотриманого прибутку.

"Ми не можемо досконало знати ситуацію в усіх 355 маленьких і великих містах України, де працюємо. Де безпечно, а де небезпечно. Тому завжди повторюємо: "Колеги, якщо ви відчуваєте небезпеку, ми ніколи не будемо заперечувати проти того, щоб зачинити магазин", — зазначила Ольга Шевченко.

Через вимушені закриття в небезпечних регіонах загальна кількість магазинів EVA практично не зростає, попри постійне відкриття нових точок в інших областях.

Руйнування складів у серпні також загальмували стрімкий розвиток онлайн-напряму ритейлера. Наприкінці липня EVA досягла стратегічної мети й посіла друге місце на українському ринку e-commerce після Rozetka, проте після обстрілів втратила ці позиції.

Наразі компанія розробляє альтернативні рішення для захисту та повністю переформатовує систему логістики.

"Зараз ми змушені будувати зовсім нову систему логістики. З усіх поглядів: автоматизації, управління ланцюгами постачання, фізичного розташування, складських запасів, WMS. Нам потрібно перебудовувати все", – підсумувала керівниця.

Фото: EVA

Про EVA

ТОВ "Руш", що керує мережею EVA, засновано 2002 року. На початок 2026 року мережа налічує 1167 магазинів, що працюють. За результатами 2025 року ТОВ "Руш" збільшило чистий дохід на 18% порівняно з попереднім роком, до 31,8 млрд грн. На 2026 рік компанія анонсувала інвестиції в 1,33 млрд грн.

За даними аналітичної системи YouControl, власником ТОВ "Руш" вказано кіпрську "Інсетера Холдінгс Лімітед" (Incetera Holdings Limited, 100%), кінцевими бенефіціарами – Руслана Шостака і Валерія Кіптика.

18 серпня внаслідок російської атаки було знищено розподільчий центр мережі EVA у Броварах Київської області.

Мережа магазинів EVA зазнала збитків на суму близько 1 мільярда гривень лише у вигляді втрат нерухомості внаслідок влучання російської ракети по розподільчому центру компанії в Броварах.