Майбутнє фінансів: що очікує українців у 2025 році обговорили на конференції UAFIN.TECH

Що загрожує українському фінансовому сектору та на які перспективи може розраховувати суспільство у наступному році. Конференція “UAFIN.TECH 2024: Future with AI” зібрала вітчизняних та іноземних експертів зі сфери фінансів та технологій. 13 грудня у Києві вони сформулювали напрямки, за якими буде рухатись галузь у 2025 році.

Протидія шахрайству й кібербезпека, автоматизація банківських операцій, гнучкіший підхід до клієнтів та підвищення інклюзивності фінансових послуг – це лише частина процесів, в яких ШІ вже зарекомендував себе як потужний та надійний інструмент. Низка українських банків вже використовує його в роботі, хоч деякі функції ще на фазі тестування. На конференції детально розглянули досвід вітчизняних компаній, їхні плани й побоювання щодо ШІ і вектор впливу технологій на економіку й суспільство загалом.

"У нас є гарна традиція, яку навіть ворожі ракети не можуть зломити. Кожен рік в грудні ми з кращими експертами банківського й небанківського сектору говоримо про майбутнє фінансів. І останні три роки, коли весь світ говорив про метавсесвіт, штучний інтелект та технології, ми обговорювали фінтех в контексті війни. Та цьогоріч ми вирішили не чекати перемоги й врешті звернутись до ролі ШІ всередині держави. Ми пропустили тему штучного інтелекту через його перспективи у фінансовому секторі та темах, які з ним пов’язані", – розповів голова правління Української асоціації фінтех і інноваційних компаній (УАФІК) Ростислав Дюк.

Регулювання ШІ у фінансах потребує балансування

Штучний інтелект у разі застосування його в сферах з масивами персональних та конфіденційних даних потребує особливо уважної регуляції. Тож на конференції UAFIN.TECH обговорили досвід обмежень ШІ, які вже запроваджує ЄС, США та Британія. В цьому плані Україна ще є доволі демократичним полем для застосування ШІ, але вже невдовзі регуляція стане жорсткішою.

"На сьогодні в Україні насправді є пом’якшені умови для розвитку диджитал ринку, він не є занадто зарегульованим. Але коли ми говоримо про Європу – Єврокомісія буде вимагати від України впровадження стандартів, які на сьогодні є в ЄС. Україна на сьогодні фактично вже не має вибору, приймати регулювання ЄС чи ні, оскільки прийнятий Ukraine Facility Plan, стосується й віртуальних активів. За наступні два роки Україна повинна впровадити ряд регламентів та нормативів ЄС, зокрема щодо фінансового сектору", – розповіла проєктна менеджерка TheCityUK Інна Метелева.

Можливості та ризики застосування ШІ у FinTech

Разом із беззаперечно високим потенціалом використання ШІ, на конференції обговорили й ризики від його інтеграції в певні процеси та те, як їх нівелювати. Окрім загроз кібербезпеці, які потребують розробки додаткових технологічних інструментів захисту данних, є й те, що ШІ в деяких галузях не може обійтись без контролю людини.

"Будь-яка модель ШІ галюцинує, тобто вона може створювати дані з повітря. Тобто ми в наших продуктах завжди намагаємось додати кнопку "Першоджерело". І це про критичність мислення. Тобто коли ми додаємо до продукту ШІ, людина має перевірити, чи правильно він це зробив", – розповіла партнерка Artellence Олена Степура.

Штучний інтелект по суті є лише черговим етапом цифрової трансформації людства. Цей інструмент, як і кожна нова технологія, потребує уважного використання та регуляції, а також уважного аналізу як і в якому процесі він може бути корисним.

"В світі є сотні тисяч технологічних рішень. І якщо в нашій компанії ми впроваджуємо мікросервіси, ми не створюємо свою модель АІ, а підключаємо цілі команди розробників, які займаються тією чи іншою технологією. І як обрати свою? Повинна бути людина, яка з технологічної точки зору аналізує, що вам буде зручніше. А ініціатива, що саме вам інтегрувати, має йти від керівника. Він має бути мрійником, візіонувати про те, якою має бути його компанія", – підкреслила Марина Авдєєва співвласниця "Арсенал Страхування".

Захід провела Українська асоціація фінтех та інноваційних компаній (УАФІК), за підтримки Міжнародної фінансової корпорації (IFC) й у партнерстві з Державним секретаріатом Швейцарії з економічних питань (SECO), Фондом ефективного врядування Уряду Великої Британії в Україні (GGF) й Європейським фондом для Південно-Східної Європи (EFSE). Інноваційний технологічний партнер – Hitachi Vantara. Технологічний партнер – LanTec. Генеральний медіапартнер події – телеканал "Ми-Україна+". Медіапартнери: Fintech insider, "Ми-Україна", mind.ua, delo.ua, dev.ua. Інформаційні партнери: Незалежна Асоціація Банків України (НАБУ), Асоціація Банків України (АУБ) та МТСБУ. Охоронний партнер події – SHERIFF. Бренд партнер заходу – Indposhiv.