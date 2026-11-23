Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури оголосило тендер на 12,69 млрд грн із ПДВ для добудови автомобільної дороги Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка. Закупівля стосується ділянки завдовжки 13,84 км у Дніпропетровській області.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє видання "Наші гроші", це найбільший тендер на будівництво автомобільних доріг, оголошений в Україні від початку повномасштабного вторгнення.

Торги оголосила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області. Згідно з тендерною документацією, роботи мають завершити до кінця 2027 року.

Закупівля передбачає добудову ділянки від села Лобойківка до межі Дніпропетровської області, починаючи з кілометра 28+600.

Раніше, 23 вересня, Служба відновлення повідомляла про продовження будівництва чотирисмугової траси Н-31 на відрізку завдовжки 29,5 км.

Найбільший дорожній тендер під час війни

У період із 15 до 21 листопада 2026 року в системі Prozorro оприлюднили близько 82 тис. повідомлень про закупівлі загальною очікуваною вартістю 26,33 млрд грн.

Найбільшою закупівлею тижня стали саме торги на добудову траси Н-31 вартістю 12,69 млрд грн.

До цього рекордним був тендер на реконструкцію 14-кілометрової ділянки автомобільної дороги М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ. Його вартість становила 4,18 млрд грн.

Таким чином, нова закупівля на Дніпропетровщині майже втричі перевищує попередній рекорд.

Чому тендер пов'язують з "Автомагістраль-Південь"

Журналісти "Наших грошей" припускають, що умови нової закупівлі можуть бути орієнтовані на компанію "Автомагістраль-Південь", яку пов'язують із підприємцем Олександром Бойком.

За оцінкою видання, імовірність того, що тендер розрахований саме на цю компанію, становить 99,6%. Журналісти наводять кілька аргументів.

По-перше, "Автомагістраль-Південь" уже будувала цю дорогу в межах програми "Велике будівництво". У 2020 році компанія отримала підряд вартістю 10,62 млрд грн. Нинішня закупівля стосується завершення робіт у межах третьої черги будівництва.

По-друге, тендерна документація містить специфічні вимоги до досвіду учасників. Зокрема, компанії повинні підтвердити досвід укладання щебенево-мастикового асфальтобетону, облаштування цементованої основи та дорожнього огородження в обсягах, співмірних із масштабом усього об'єкта.

На думку журналістів, таким критеріям можуть відповідати переважно компанії, які раніше будували великі ділянки доріг першої категорії.

Ще одна вимога стосується наявності атестованого асфальтобетонного заводу. Відстань від нього до найвіддаленішої точки будівельного об'єкта має забезпечувати транспортування суміші не довше ніж за три години.

Автори розслідування вважають, що ця умова може надати перевагу підряднику, який уже має виробничі потужності поблизу траси Н-31.

Ще одним аргументом журналісти називають участь у проєктуванні дороги ТОВ «НВО "Трансінжиніринг". Саме ця компанія зазначена генеральним проєктувальником об'єкта у звіті експертизи.

"Наші гроші" стверджують, що "Трансінжиніринг" пов'язаний з "Автомагістраль-Південь".

За даними видання, під час реалізації програми "Велике будівництво" журналісти неодноразово фіксували ситуації, коли після отримання "Трансінжинірингом" замовлення на проєктування дорожніх об'єктів підряди на їх будівництво або ремонт діставалися "Автомагістраль-Південь".

Зокрема, у 78% випадків, коли "Трансінжиніринг" отримував замовлення на проєктування вартістю понад 50 млн грн, наступний ремонтний підряд отримувала саме ця будівельна компанія.

Журналісти також звертають увагу на можливі ризики такої моделі під час повномасштабної війни. Якщо проєктуванням займається компанія, яку пов'язують із потенційним виконавцем робіт, це може створювати конкурентні переваги для останнього.

Інші учасники торгів, за оцінкою видання, можуть зіткнутися з додатковими труднощами під час будівництва, якщо в проєктній документації виявляться недоліки або не враховані особливості ділянки.

Звідки фінансуватимуть будівництво траси

Закупівлю проводять за бюджетною програмою 3101150 «Реалізація публічних інвестиційних проєктів Міністерства розвитку громад та територій України».

Вона входить до Плану України, затвердженого для реалізації фінансування Європейського Союзу в межах інструменту Ukraine Facility.

Фінансування передбачене відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 2026 року №650.

Нагадаємо, у Полтавській області тривають ремонтні роботи на автомобільній дорозі Р-60 Кролевець - Конотоп - Ромни - Пирятин. Підрядники відновлюють найбільш пошкоджені ділянки траси, яка забезпечує транспортне сполучення між північними районами Сумщини, столицею та центральними регіонами України.