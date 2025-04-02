Майже 158 млн грн для переробної промисловості: хто отримає гранти у 2025 році

Міністерство економіки України затвердило перший у 2025 році список підприємств, що отримають фінансування за програмою "Гранти для переробних підприємств". Позитивне рішення ухвалено для 28 заявників, яким буде виділено 157,9 млн грн.

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Про це повідомляє Мінекономіки.

Із цієї суми 147,4 млн грн спрямовано 24 юридичним особам, а ще 10,5 млн грн – чотирьом фізичним особам-підприємцям.

Програма реалізується в межах ініціативи "Зроблено в Україні" і передбачає надання коштів на умовах співфінансування для модернізації або розширення виробництва.

Гранти отримають підприємства, що працюють у сфері виробництва сільськогосподарської техніки, електротехнічного та медичного обладнання, поліграфії, літальних апаратів, харчової продукції, кормів для тварин, одягу, а також виробів із дерева та металу.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила, що це перші гранти у 2025 році, і програма буде продовжена.

За її словами, торік гранти до 8 млн грн на розвиток переробної промисловості допомогли понад тисячі малих і середніх підприємств оновити парк виробничого обладнання. Очікуємо, що у 2025 році темпи підтримки будуть ще вищими. Також ми готуємо розширення програми, щоб ще більше виробників могли скористатися цією можливістю.

Програма фінансується з державного бюджету через Мінекономіки, а також із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття через Державну службу зайнятості. У 2024 році в межах цієї ініціативи підприємства отримали 375 грантів на загальну суму 1,8 млрд грн.

Подання заявок триває постійно та відбувається хвилями по два тижні. Нова хвиля стартувала 29 березня, і подати документи можна через платформу "Дія".

Нагадаємо, держава інвестувала 12 млрд грн у розвиток малого та середнього бізнесу через грантові програми “єРобота”. Завдяки фінансовій підтримці майже 25 000 підприємців змогли започаткувати або розширити власну справу. Вже 75% цих коштів грантери повернули до бюджету у вигляді податків та зборів.