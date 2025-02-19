Майже 1,8 млрд грн отримали клієнти ARX та ARX Life у 2024 році

Протягом 2024 року страхові компанії ARX та ARX Life сплатили клієнтам майже 1,8 млрд грн, що на 23% більше, ніж минулого року.

Про це повідомила пресслужба ARX.

Зазначається, що компанія стабільно входить у ТОП-3 за виплатами згідно даних журналу Insurance Top.

Так, частка ARX, яка займається ризиковим страхуванням, складає 1,72 млрд грн. Наразі це є новим рекордом компанії.

Одним з найуспішніших напрямків діяльності є КАСКО, виплати за якими у 2024 році склали майже 1,02 млрд грн, що на 22% більше, ніж у 2023 році. А з впровадженням нового закону з автоцивілки, обираючи даний продукт клієнти компанії отримають такий самий якісний сервіс як і по КАСКО.

Також ключовими напрямками страхових виплат є:

автоцивілка - 164 млн грн (+ 41% до 2023 року);

ДМС - 307 млн грн (+ 16% до 2023 року);

страхування майна - 97 млн грн (+69% до 2023 року)

Як повідомляється, кожного дня компанія у середньому виплачує клієнтам майже 6,6 млн грн.

Крім того, ARX та ARX Life з початку повномасштабного вторгнення перерахували майже 1,2 млрд грн до державного бюджету. У 2024 році податкові відрахування склали понад 450 млн грн, що на 18% більше, ніж у попередньому році.

У компанії нагадують, що договори страхування також можна купувати дистанційно на сайті або за допомогою мобільного застосунку MyARX, у якому відображається поетапне врегулювання справи (реєстрація справи, розгляд справи, визначення суми збитку, рішення по справі, сума виплати і одержувач).

Для більшої зручності процес врегулювання може бути віддаленим, навіть із-за кордону. Все, що потрібно клієнту – зробити дзвінок, написати у чаті за допомогою популярних месенджерів або мобільного додатку MyARX, і працівники компанії допоможуть клієнтам 24/7.