Обсяг банківських кредитів мікро-, малих та середніх підприємств (ММСБ), якими володіють або керують жінки, станом на 1 липня 2026 року становив 109,6 млрд грн. Це 25% кредитного портфеля ММСБ за обсягом та 39% за кількістю клієнтів опитаних банків.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення НБУ.

Нацбанк вперше оприлюднив статистику фінансування підприємств, якими володіють або керують жінки, у межах міжнародної ініціативи Women Entrepreneurs Finance Initiative.

У першому зборі даних взяли участь 14 банків, на які сукупно припадає близько 77% активів банківського сектору. З них 11 є учасниками глобального Кодексу фінансування для жінок-підприємниць (WE Finance Code), ще три поки не приєдналися до нього.

НБУ оновлюватиме статистику кожні пів року та поступово розширюватиме перелік даних.

Як планують розширити доступ жінок-підприємниць до фінансування

Україна приєдналася до WE Finance Code у 2025 році. Ініціатива спрямована на розширення доступу підприємств, якими володіють або керують жінки, до кредитів та інших фінансових послуг.

Фінустанови, які приєдналися до кодексу, зобов'язуються сприяти фінансуванню таких підприємств та надавати відповідні статистичні дані.

В Україні ініціативу впроваджують Міністерство економіки та довкілля і Національний банк за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Нагадаємо, за десять місяців 2026 року жінки зареєстрували 148 тис. нових ФОП, що становить 60% усіх нових реєстрацій. При цьому жінки відкривали власну справу частіше за чоловіків у кожному регіоні країни. Найпопулярнішими напрямами стали роздрібна торгівля, освіта та сфера послуг.