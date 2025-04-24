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Майже 70% автобусів скористалися перевагами "єЧерги" у великодні дні
У період з 14 до 21 квітня, майже 70% автобусів, що перетинали кордон за системою “єЧерга”, не мали потреби очікувати у фізичних чергах перед кордоном.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.
Система "єЧерга" тепер охоплює всі 29 автобусних пунктів пропуску. У 23 з них перевізники можуть зарезервувати конкретний час для перетину кордону (слот). В інших 6 пунктах ("Краківець", "Шегині", "Паланка" тощо) доступна лише реєстрація без можливості бронювання часу.
Загалом, в 23 пунктах пропуску за цей період відбулось понад 1700 виїздів автобусів. З них вчасно, тобто в межах заброньованого часу, в пункт пропуску заїхало майже 1200 автобусів.
Пункти пропуску з найкращими показниками:
- Старокозаче – Тудора (87%);
- Рава-Руська – Хребенне (85%);
- Могилів – Подільський – Отач (84%);
- Рені – Джурджулешти (75%);
- Табаки – Мирне (74%);
- Порубне – Сірет (70%);
- Чоп – Захонь (70%);
- Мамалига – Крива (70%);
- Угринів – Долгобичув (65%).
Як записатися в єЧергу водію автобуса?
- заходите на сайт. Натискаєте "Стати в чергу";
- обираєте "Автобус" і натискаєте "Стати в чергу";
- обираєте пункт пропуску "Ягодин — Дорогуськ. Для автобусів";
- заповнити дані водія, дані автобуса;
- перевіряєте всі внесені дані та підтверджуєте свою дію;
- водій автобуса може продовжити чергу 1 раз на 4, 6, 8 або 10 годин, якщо йому знадобилося більше часу на дорогу;
- приїхати в ПП у зазначений час, пройти перевірку і перетнути кордон.
Варто зазначити, що дані про водія або транспортний засіб можна змінити 1 раз. У такому разі ваше місце в черзі буде збережено.
Нагадаємо, з 13 березня по 10 травня у пункті пропуску "Шегині", що на польському кордоні, оформлення вантажів відбуватиметься у сповільненому режимі.