За 10 місяців 2026 року до Державного земельного кадастру внесли відомості про понад 380 тис. земельних ділянок. Загалом у системі вже зареєстровано понад 26 млн ділянок — це близько 77% території України.

Як пише Dilo, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За даними Держгеокадастру, до упорядкованої геоінформаційної системи також перенесли дані з попередніх локальних систем про ділянки, на які раніше видали державні акти або уклали договори оренди, зокрема до 2013 року.

Навіщо реєструвати земельну ділянку

Після реєстрації ділянка отримує кадастровий номер. Він потрібен, щоб оформити право власності або користування землею.

Зареєструвати ділянку можна, зокрема, на підставі:

державного акта на право власності чи постійного користування землею;

сертифіката на земельну частку (пай);

рішення про дозвіл на розроблення документації із землеустрою.

Як оформити кадастровий номер

Для реєстрації потрібно звернутися до сертифікованого інженера-землевпорядника. Він за договором готує документацію із землеустрою. На це може піти до шести місяців.

Після підготовки документів інженер подає заяву, документацію та електронний документ через електронний кабінет на порталі "Е-сервіси" Держгеокадастру — e.land.gov.ua. Подати паперову заяву через ЦНАП не можна.

Державний кадастровий реєстратор розглядає заяву протягом 14 календарних днів. Його автоматично обирає система за принципом випадковості. Статус розгляду документів інженер може відстежувати в електронному кабінеті.

Після реєстрації ділянка отримує кадастровий номер, а заявник — безстроковий витяг із Державного земельного кадастру. Його можна отримати онлайн або на папері через ЦНАП. Наступний крок — окрема реєстрація права власності чи користування землею у реєстратора речових прав.

З жовтня 2026 року за державну реєстрацію земельної ділянки потрібно платити. Документ про оплату подаватимуть разом із заявою. Тможливість додавати його через електронний кабінет планують запровадити у 2027 році.

Нагадаємо, станом на 30 жовтня в Україні продали понад 85,8 тис. земельних ділянок загальною площею 233 тис. га. Середня ціна гектара сягнула 70,2 тис. грн, але для юридичних осіб вона була значно вищою, ніж для фізичних.