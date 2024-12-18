Майже дві доби без теплопостачання: у Миколаєві сталась аварія на мережі ТЕЦ

У системі теплопостачання Миколаївської теплоелектроцентралі (ТЕЦ) було виявлено кілька дефектів, спричинених гідравлічними ударами під час блекауту. Через це частина споживачів залишиться без теплопостачання майже два дні.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської ТЕЦ.

Що відомо про аварію та ремонтні роботи

Варто зазначити, що аварія сталася 18 грудня, внаслідок чого частина споживачів залишилася без теплопостачання. Ремонтні роботи планується завершити орієнтовно до 23:00 19 грудня 2024 року.

Уточнюється, що роботи тривають на головній магістралі по вулиці Лоренца Юстуса (Сидорчука). Планується заміна ділянки трубопроводу довжиною 60 метрів і діаметром 700 мм.

У пресслужбі наголошують, що ремонтні роботи ускладнюються через розташування поруч газопроводу, що вимагає застосування додаткових заходів безпеки.

У місті тимчасово спостерігається знижена та уповільнена циркуляція теплоносія.

Раніше повідомлялось, що Держенергонагляд у межах підготовки до опалювального періоду зафіксував понад 2 тисячі порушень вимог чинних норм і правил у сфері теплопостачання.