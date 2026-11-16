Майже дві третини планують змінити роботу: як вигорання впливає на кар’єрні рішення в IT

14% IT-фахівців відчувають дуже сильне вигорання, ще 25% — помірне. Найчастіше про виснаження повідомляють менеджери, керівники та геймдизайнери, а серед тих, хто працює понад 60 годин на тиждень, сильно вигорає майже третина.

Як пише Dilo, про це свідчать результати опитування DOU.

Які IT-фахівці найчастіше відчувають вигорання

За результатами опитування, 14% айтівців повідомили про дуже сильне вигорання, ще 25% — про помірне. Ще 40% респондентів іноді відчувають втому, а 21% загалом почуваються добре.

Рівень вигорання в Україні та за кордоном виявився близьким. Водночас із накопиченням професійного досвіду частка фахівців із симптомами виснаження зростає.

Серед айтівців із досвідом роботи в ІТ лише один рік дуже сильне вигорання відчувають 8%. Після десяти років у професії цей показник зазвичай становить 17%.

Якщо враховувати не лише сильне, а й помірне вигорання, після двох років роботи в IT про нього повідомляють близько 30% фахівців, а після семи років — уже 40%.

За спеціалізаціями найчастіше про сильне вигорання заявляють офіс-менеджери, геймдизайнери, керівники компаній, представники Tech Leadership, артісти й аніматори, фахівці підтримки, дизайнери та юристи.

Найменша частка тих, хто відчуває сильне виснаження, — серед спеціалістів із DS / AI / ML / Data Engineering, Finance та Software Engineering.

Якщо враховувати сильне й помірне вигорання разом, понад половина представників Game Design і Tech Leadership повідомляють про такі стани.

У розрізі посад частіше за інших вигорають менеджери, C-level-керівники, хеди та ліди.

Понад 60 годин роботи на тиждень підвищують частку вигорання

Тривалість робочого тижня помітно пов’язана з рівнем професійного виснаження. Серед айтівців, які працюють 35–45 годин на тиждень, сильне вигорання відчувають 12%. Натомість серед тих, хто працює понад 60 годин, цей показник зростає до 31%.

На результати також впливає формат зайнятості та наявність додаткової роботи. Серед тих, хто працює менше ніж 35 годин на тиждень, сильне вигорання дещо частіше трапляється у фахівців із додатковою зайнятістю.

За стандартного або більшого навантаження ситуація інша: серед тих, хто має кілька робіт, частка фахівців із сильним вигоранням нижча, ніж серед тих, хто працює лише на одній основній роботі.

Водночас автори дослідження наголошують, що ці дані не свідчать про захисний вплив додаткової роботи. Можливе пояснення полягає в тому, що фахівці із сильним вигоранням рідше погоджуються на додаткову зайнятість, тоді як ті, хто поєднує кілька робіт, можуть краще розподіляти навантаження.

Фінансове становище пов’язане з ризиком вигорання

Сильне вигорання трапляється серед IT-фахівців із різними рівнями доходів. За даними DOU, серед тих, хто заробляє в IT до $2000, про сильне виснаження повідомили 15%, а серед фахівців із доходом понад $5000 — 12%.

Однак виразніша залежність простежується не між зарплатою та вигоранням, а між фінансовим становищем і співвідношенням доходів та витрат.

Айтівці, чиї доходи перевищують видатки, приблизно удвічі рідше повідомляють про сильне вигорання, ніж ті, кому не вистачає грошей на життя. Ця різниця зберігається навіть серед фахівців із високими доходами.

Також рівень виснаження пов’язаний із кількістю людей, яких фахівці фінансово утримують. Серед тих, хто забезпечує лише себе, сильне вигорання відчувають 13%. Якщо ж людина утримує п’ятьох або більше близьких, окрім себе, цей показник становить 18%.

Майже половина айтівців планують змінити роботу

Професійне виснаження пов’язане і з кар’єрними планами. Серед айтівців із сильним вигоранням 45% планують змінити роботу, тоді як чверть не збирається цього робити.

Загалом серед респондентів, які планують змінити роботу цього року, 63% відчувають сильне або помірне вигорання.

На наміри щодо зміни роботи впливає і тривалість роботи в компанії. Серед фахівців зі стажем 1–2 роки сильне вигорання відчувають 13%, тоді як серед тих, хто працює в одній компанії понад шість років, — 20%.

Особливо виразна залежність простежується серед айтівців із фінансовими труднощами. Змінити роботу планують 59% тих, хто сильно вигорає та витрачає більше, ніж заробляє. Серед фахівців із сильним вигоранням, чиї доходи дорівнюють витратам, таких 49%, а серед тих, хто заробляє більше, ніж витрачає, — 35%.

Водночас зв’язок між вигоранням і бажанням змінити роботу зберігається за будь-якого фінансового становища. Навіть серед тих, чиї доходи перевищують витрати, змінити роботу планують 35% фахівців із сильним вигоранням. Для порівняння: серед тих, хто загалом почувається добре, цей показник становить 8%.

Фахівці з нижчими зарплатами частіше планують звільнення

Рівень доходів також впливає на те, наскільки часто айтівці з сильним вигоранням розглядають зміну роботи.

Серед фахівців із зарплатою до $1000 змінити роботу планують 64% тих, хто сильно вигорає. У зарплатній групі $1000–1999 цей показник становить 60%.

Серед айтівців із доходами $2000–2999 про зміну роботи думають 44%, а в діапазоні $3000–3999 — 40%. Для зарплат $4000–5999 частка становить близько 31%, а серед фахівців із доходом від $6000 — 24%.

Отже, навіть висока зарплата не усуває зв’язку між сильним вигоранням і бажанням змінити роботу. Водночас серед тих, хто заробляє від $6000 і сильно вигорає, 41% не планують звільнятися, а ще 34% поки не визначилися.

В офісі сильне вигорання відчувають частіше, ніж на віддаленій роботі

Формат роботи також має певний зв’язок із професійним виснаженням. Серед айтівців, які працюють в офісі, сильне вигорання відчувають 17%, тоді як серед тих, хто працює віддалено, — 14%.

Помірне вигорання дещо частіше фіксують серед фахівців із гібридним форматом роботи.

В офісі сильніше виснаження найчастіше відчувають аналітики, DevOps-фахівці, спеціалісти з DS / AI / ML / Data Engineering, UI/UX- і продуктові дизайнери, а також артісти.

За типом компанії найвища частка сильного вигорання — серед тих, хто працює в державних установах і на фрилансі: в обох групах вона становить 20%.

Нижчий показник зафіксували серед працівників продуктових, аутстафінгових і не-IT-компаній — по 13%.

Нагадаємо, в українському ІТ частка працівників із бронюванням від роботодавця суттєво різниться залежно від посади та сфери роботи. Найчастіше бронювання мають керівники - 53%, тоді як серед розробників цей показник становить 20%, а серед QA-фахівців - 21%.