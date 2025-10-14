Майже половина “масових керівників”, які перебувають у розшуку, керують компаніями у Києві

Станом на жовтень 2025 року в Україні нараховується 40 фізичних особ, які перебувають або перебували в розшуку та очолюють понад 10 компаній. Сукупно ці особи керували або керують 851 компанією.

Як пише Delo.ua, про це йдеться дослідженні YouControl.

Хто такі “масові керівники”

“Масовий керівник” — це фізична особа, яка є керівником великої кількості юридичних осіб (здебільшого вважається 10 або більше), які не перебувають у стані припинення. Інформація про те, що фізична особа одночасно очолює велику кількість юридичних осіб, ставить під сумнів можливість повноцінного виконання нею своїх обов’язків, як керівника на всіх підприємствах. Тобто ця особа вірогідно є підставною, а діяльність керованих нею компаній вірогідно є фіктивною, що може призвести до перекладання податкових зобов'язань.

Найбільша концентрація бізнесів з “масовими керівниками” у розшуку у Києві

За даними аналітиків, майже половина ймовірних “масових керівників”, які перебували чи перебувають у розшуку, керують компаніями у Києві — 370 бізнесів або 43% від загальної кількості.

Затребуваними серед таких серійних підприємців також є Дніпропетровщина (7%), Чернігівщина (6,5%), а також Київська, Донецька та Харківська області з часткою по 5% кожна.

Сфери діяльності

Аналітики зауважують, що практично третина, а саме 35% юросіб, які очолюють ймовірні “масові керівники” у розшуку, працює у сфері оптової торгівлі (306 підприємств).

На сектор “Інші послуги” припадає 9% (77 компаній), а на забудовників — 8,6% (73 компанії). Сільське господарство разом з транспортом і логістикою розділили по 7% із 58 та 57 компаніями відповідно. Харчова промисловість — 4% (36), операції з нерухомістю — 3% (25) та роздрібна торгівля — 3% (22).

Рекордсмени серед керівників

В YouControl повідомляють, що рекордною кількістю компаній керував Марікуца Дмитро Станіславович — півсотні бізнесів. Найбільше підприємств зареєстровані у 2018 році, а це 21 компанія з різними видами діяльності — від роздрібної та оптової торгівлі, до сільського господарства. Проти Марікуца були відкриті провадження за крадіжку, а також за незаконне зберігання наркотичних засобів та підробку документів.

На другому місці особа Передеряєв Дмитро Валерійович із 45 бізнесами. Він у 2018 та 2019 роках очолював по 12 компаній у секторі оптової торгівлі, забудовників, сільському господарстві та ін. Передеряєв звинувачувався у шахрайстві. Проти нього також були відкриті провадження про аліменти, водіння у нетверезому стані та борги.

І на третій сходинці опинився Счастливенко Павло Олександрович із 40 компаніями. Найбільша кількість очолюваних ним бізнесів — 9 компаній, що працюють у сфері транспорту і логістики, оптової торгівлі та сільського господарства, зареєстровані у 2016 році. Счастливенко звинувачувався у крадіжці.

Корпоративні групи

Крім того, 12 компаній трьох ймовірних “масових керівників”, що перебували чи перебувають у розшуку, пов’язані з корпоративними групами в системі YouControl.

Так, Олексій Олексійович Лущин є керівником компанії, що займається оптовою торгівлею цукром, шоколадом і кондитерськими виробами, входить у групу "ДБК-Житлобуд". Чоловіка підозрювали у шахрайстві.

Мають відношення до "Групи Олександра Онищенка" 9 компаній з транспорту і логістики, охоронної та розслідувальної діяльності, харчової та газової промисловості, фінансових та інших послуг, керівником яких є Канцелярук Олександр Борисович, якого підозрювали у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом). В матеріалі інтернет-видання Bihus.info журналісти згадують Олександра Канцелярука як особу, який за даними слідства, виступає одним з реалізаторів так званої “газової справи” Олександра Онищенка — екснардепа, якого звинувачують у розкраданні газу, видобутого за договорами про спільну діяльність із ПАТ “Укргазвидобування”.

Керівником низки компаній є о Безсонов Роман Миколайович, що входять у "Групу Олега Шарпана", а одна компанія має відношення до згаданої корпоративної групи.