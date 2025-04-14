Майже половина найбільших казино в Україні отримали збитки: хто скільки заробив

Понад 55 млрд грн заробили лідери сфери азартних ігор в Україні минулоріч. Це лише на 1% більше, ніж у 2023 році. Лише 6 з 10 компаній вийшли в плюс у 2024 році, а лідером рейтингу стала компанія Favbet, посунувши торішнього лідера Спейсикс (Cosmolot) на восьме місце.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Зазначається, що у цьогорічний Індекс "Опендатабот" потрапили 9 інтернет-казино (три з яких також ведуть букмекерську діяльність) та 1 лотерейний оператор.

За даними аналітиків, лише 6 з 10 компаній завершили 2024 рік з прибутком — загалом 4,34 млрд грн. Для порівняння, у 2023 році усі 10 компаній були прибутковими та заробили 7,25 млрд грн.

Хто лідирує у рейтингу

Як повідомляють в "Опендатабот", на першому місці рейтингу букмекерська компанія та онлайн-казино Фавбет (бренд Favbet). Її дохід за рік зріс удвічі — до 21,32 млрд грн. Це 38% від сукупного доходу лідерів ринку. Водночас прибуток знизився на 20% — до 1,38 млрд грн. Наприкінці 2024 року у компанії змінився власник: місце Андрія Матюхи зайняв його син Дмитро.

Компанія Слотс Ю.Ей (онлайн казино 777 та Slotoking, що змінило назву на Betking) посіла друге місце та збільшила дохід у 3,6 раза — 12,4 млрд грн. Компанія також отримала найбільший прибуток серед усіх: 2,55 млрд грн. Це у 13 разів більше, ніж у 2023 році. Наприкінці 2024 року компанія, якою володіє Павло Журило, також отримала ліцензію на букмекерську діяльність.

Рекордсменом за приростом доходу стала компанія Нейтів АППС (бренд Super Gra) — у 7,7 раза (до 4,68 млрд грн). Прибуток теж зріс у 5,7 раза — до 139 млн грн. Власником компанії є громадянин Великої Британії Чубіні Іраклі. У рейтингу компанія піднялась з 9 на 4 місце.

Крім того, у 1,8 раза зріс дохід компанії Лімон (бренд ChampionCasino) — 2,54 млрд грн. Торік прибуток компанії, власником якої є Андрій Покровський, склав 174 млн грн.

Молода компанія Старблум геймінг (бренд SLOTOR777), яка була створена у 2023 році і власником якої є Володимир Наумець, також потрапила до переліку лідерів із доходом у 814 млн грн та прибутком 27 млн грн.

Компанія УНЛ (Українська національна лотерея) стала єдиним лотерейний оператор, котрий потрапив до цьогорічного Індексу. За рік дохід компанії зріс у 1,5 раза — до 866 млн грн, а прибуток майже у 6 разів — 56 млн грн.

Хто отримав збитки

Компанія Геймдев (бренд Slots city), дохід якої зріс у 2,8 раза — до 6,98 млрд грн, завершила рік збитками у 793 млн грн. У вересні в компанії змінився власник: Павло Чиклікчи замінив ізраїльського бенефіціара Якова Фінкельштейна.

Також компанія Фьорст Елемент (First) збільшила дохід на 27% — до 2,54 млрд грн, проте отримали збитки у 2,57 млн грн.

Компанія Спейсикс (бренд Cosmolot) втратила лідерство та зменшила свій дохід у 25 разів (до 1,12 млрд грн) та отримала 906 млн грн збитків. У жовтні 2024 її придбав американський холдинг Nevada Gaming, який наразі володіє компанією разом з громадянином Німеччини Арнульфом Нойманн-Дамерау.

Крім того, компанія Вбет (бренд Vвеt) зменшила свій дохід на 26% до 2,29 млрд грн та отримала збитки 425 млн грн торік. Власником компанії є громадянин Вірменії Рудольф Погосян.

Цьогорічний рейтинг покинула компанія Укр Гейм Технолоджі (PIN-UP) — її дохід скоротився вдвічі (1,97 млрд грн), а прибуток — у 2,7 рази (584 млн грн).

Зазначимо, що гральний бізнес сплатив 5,4 млрд грн податку до бюджету у першому кварталі 2025 року. Це на 20% більше, ніж у той самий період 2024 року — та у 143 рази більше, ніж у той самий період 2021 року.

Гральний бізнес в Україні

Нагадаємо, 4 грудня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроєкт №9256-д, спрямований на посилення регулювання та контролю над гральним бізнесом. Документ підтримали 239 народних депутатів. А 4 січня його підписав президент Володимир Зеленський.

Кабінет міністрів скасував поширення на діяльність з організації та проведення азартних ігор норми про автоматичне продовження строків діючих строкових ліцензій та документів дозвільного характеру.

Також Володимир Зеленський підписав закон про заборону перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.