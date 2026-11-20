Фахівці Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України обстежили та очистили від вибухонебезпечних предметів понад 230 тисяч гектарів деокупованих територій. Це майже втричі перевищує площу Києва.

Як пише Dilo, про це інформує Держспецтрансслужба.

Роботи з гуманітарного розмінування передбачають поступове обстеження територій і знешкодження виявлених боєприпасів. Очищення земель дає змогу відновлювати їх безпечне використання та повертати до господарської діяльності.

Загалом від початку операції з гуманітарного розмінування сапери Держспецтрансслужби знешкодили понад 260 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Роботи з обстеження та очищення звільнених територій тривають.

Нагадаємо, у жовтні в Україні розмінували 691 га сільськогосподарських земель у межах бюджетної програми "Гуманітарне розмінування". За виконану роботу оператори протимінної діяльності отримали 61 млн грн.