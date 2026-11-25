Малий бізнес в Україні стикається з труднощами під час підготовки до нових вимог щодо облаштування укриттів. До 4 березня 2027 року 65% опитаних підприємців не встигнуть або поки не готові забезпечити їх виконання. Головною перешкодою є нестача фінансування: про відсутність достатніх коштів заявили 74% респондентів.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Європейської Бізнес Асоціації.

За даними дослідження, лише 10% опитаних вважають себе готовими до нових правил. Ще 25% оцінюють рівень своєї готовності як частковий. Таким чином, більшість представників малого бізнесу поки не має необхідних умов для виконання вимог.

Доступ до укриттів залишається проблемою

Однією з основних перешкод для підприємців є відсутність доступної захисної інфраструктури. Зокрема, 65% респондентів повідомили, що поблизу їхніх об'єктів немає укриттів.

Ще 9% мають доступ до укриттів, які потребують додаткового обладнання. У 7% випадків відповідність наявних захисних споруд встановленим вимогам потребує уточнення. Ще 2% підприємців зазначили, що укриття доступні лише біля частини торгових точок компанії.

Власні укриття або безпечні простори облаштували 6% опитаних. Ще 11% повідомили про наявність доступних укриттів поблизу підприємств.

Чи встигне бізнес підготуватися

Підприємці також сумніваються, що передбаченого перехідного періоду буде достатньо для виконання нових правил.

Серед респондентів, які ще не мають належних укриттів, 58% вважають, що часу до 4 березня 2027 року недостатньо. Ще 24% не змогли оцінити, чи вистачить їм цього терміну. Лише 3% переконані, що зможуть підготуватися вчасно. Для 15% опитаних це питання не є актуальним.

Окремою проблемою залишається фінансова спроможність підприємств. 74% підприємців заявили, що не мають достатніх ресурсів для облаштування укриттів і виконання нових вимог. Ще 6% мають частину необхідного фінансування, однак потребують додаткових коштів. Лише 1% респондентів підтвердили, що мають достатньо фінансових ресурсів.

Серед інших перешкод бізнес називає високу вартість будівництва або переобладнання приміщень, відсутність відповідних площ, залежність від рішень власників нерухомості та балансоутримувачів. Додаткові труднощі створюють процедури погодження й підтвердження відповідності укриттів встановленим вимогам.

Нові правила можуть вплинути на роботу

Невиконання вимог щодо укриттів може мати наслідки для операційної діяльності малого бізнесу.

Серед підприємців, які визначили можливі сценарії роботи, 30% очікують на призупинення діяльності під час повітряної тривоги жовтого рівня. Ще 28% допускають перехід на дистанційний формат роботи, якщо це дозволяє специфіка діяльності. Для 20% можливим наслідком стане обмеження роботи окремих об'єктів компанії.

Таким чином, питання облаштування укриттів стосується не лише виконання нормативних вимог, а й безперервності роботи підприємств, збереження робочих місць та доступності послуг для споживачів.

Якої підтримки потребує малий бізнес

Для адаптації до нових правил підприємці розраховують насамперед на державну фінансову допомогу та компенсацію витрат на облаштування захисних споруд.

Серед інших необхідних заходів бізнес виділяє:

розвиток доступної інфраструктури укриттів поблизу підприємств;

чіткі роз'яснення та практичні рекомендації щодо виконання вимог;

диференціацію правил з урахуванням специфіки різних галузей;

спрощення процедур погодження та перевірки укриттів.

Результати опитування Європейської Бізнес Асоціації свідчать, що для значної частини малого бізнесу виконання нових вимог залишається фінансово та організаційно складним завданням. Без додаткової підтримки, доступу до захисної інфраструктури та зрозумілих механізмів адаптації підприємці можуть зіткнутися з обмеженнями операційної діяльності після запровадження нових правил.

Нагадаємо, спочатку уряд зобов'язав підприємства з 4 грудня 2026 року працювати під час "жовтої" тривоги лише за наявності укриття чи безпечного простору. Згода колективу більше не діє.

Проте представники ритейлу та ресторанної сфери наголошували, що виконати такі умови просто нереально. Серед головних перепон називали колосальні витрати, складність переобладнання орендованих площ, технічну невизначеність із розрахунками та ризик тиску під час перевірок.

Зрештою, через критику бізнес-спільноти, хвилю петицій та ризик згортання ринку, уряд відстрочив вимогу про обов’язкове укриття для бізнесу для роботи під час "жовтого" рівня тривоги до 4 березня 2027 року.