Засновник SpaceX Ілон Маск звинуватив президента України Володимира Зеленського у неправдивих заявах щодо роботи супутникової системи Starshield. За словами бізнесмена, Київ насправді хоче використовувати цивільну мережу Starlink для наступальних військових операцій.

Як пише Dilo, про це він заявив під час саміту DealBook, пише The Verge.

Маск пояснив різницю між Starlink і Starshield

За словами керівника SpaceX, споживчу мережу Starlink від початку розробляли як цивільний сервіс, який не призначений для забезпечення наступальних ударів безпілотників.

Для таких завдань, на його думку, має використовуватися Starshield - окрема супутникова система, що перебуває під контролем уряду США.

"Якщо ви хочете це робити, вам потрібен Starshield - це окрема система, яку контролює уряд США. Але не просіть мене як приватну особу ухвалювати рішення про вбивства", - заявив Маск.

Він також наголосив, що відповідальність за застосування Starshield у військових операціях має лежати на американському військовому відомстві та президентові США, а не на приватному підприємцеві.

Маск звинуватив Зеленського у неправді

Під час розмови ведучий саміту Ендрю Росс Соркін звернув увагу, що Володимир Зеленський у своїх заявах говорив саме про Starshield і повідомляв про сповільнення роботи цієї системи.

Маск заперечив такі твердження та заявив, що український президент "не завжди правдивий".

На пряме запитання журналіста, чи означає це, що Зеленський неправдиво говорить про використання Starshield, засновник SpaceX відповів ствердно.

"Він бреше. Насправді він має на увазі, що хоче використовувати Starlink для наступальних військових операцій", — сказав Маск.

Для України знову обмежено Starshield

В Україні через нові обмеження роботи супутникової системи Starshield, яку використовують військові для управління безпілотниками та перехоплення російських дронів, зриваються всі місії, писав Axios.

Один із українських чиновників повідомив, що обмеження вводилися поступово протягом трьох днів. Першого дня вони становили 10%, другого — вже 50%, а на третій день, за словами співрозмовника видання, через обмеження зривалися 100% місій.

Про серйозні порушення у роботі системи 12 листопада повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, українські підрозділи фіксують значні перебої зі Starshield вздовж усієї лінії фронту, а також на тимчасово окупованих територіях.

Обмеження супутникового зв'язку Starshield на територіях України діють вже більше тижня.

Про обмеження роботи Starlink

Україна залежить від двох супутникових систем. Перша - Starlink компанії SpaceX Ілона Маска, яку використовують для зв’язку, забезпечення сухопутних військ, логістики та роботи оборонних дронів, що збивають ворожі безпілотники. Друга — Starshield, яка використовується для наступальних військових операцій.⠀

Компанія SpaceX розробила Starshield спеціально для державних замовників і структур, відповідальних за національну безпеку, насамперед Міністерства оборони США. Система використовує супутникове угруповання Starlink як свою основу.

14 жовтня українські посадовці повідомили, що термінали Starlink військового класу перестали працювати в Україні після встановлення на об'єктах, які рухаються з високою швидкістю.

Це порушило роботу українських безпілотників, що використовують такі термінали у бортових системах наведення під час польотів над територією України.

Тимчасове обмеження роботи критично важливої системи зв'язку відбулося на тлі тиску президента США Дональда Трампа на Київ із вимогою припинити удари по російських нафтопереробних заводах.

ЗМІ повідомляли про те, що обмежити Starlink для України розпорядився Маск після консультацій із президентом США Дональдом Трампом.

Пізніше Маск визнав, що обмежував швидкість супутникового зв'язку Starlink в Україні через те, що ЗСУ порушили умови використання сервісу та застосовували його "для наступальних ударів безпілотниками з метою вбивства людей". Мільярдер заявив, що використання Starlink для безпосереднього завдання наступальних ударів може перетворити супутникову мережу на законну військову ціль для Росії та поставити під загрозу її існування.