Компанія SpaceX Ілона Маска залучила п'ятьох досвідчених лобістів зі зв'язками з Демократичною партією США на тлі підготовки конгресменів до розслідувань діяльності бізнесмена. Одним із ключових питань може стати обмеження супутникового зв'язку Starlink і Starshield для України, а також залежність Пентагону від послуг SpaceX.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Fox News.

За даними журналістів, SpaceX уклала угоду з вашингтонською лобістською компанією Mehlman Consulting, яка працює з представниками обох основних політичних партій США.

Серед п'ятьох залучених фахівців є колишні співробітники адміністрацій демократів та помічники впливових законодавців.

Згідно з реєстраційними документами, співпраця офіційно розпочалася 1 жовтня 2026 року — ще до проміжних виборів до Конгресу США.

Чому демократи хочуть перевірити SpaceX

Після перемоги на проміжних виборах представники Демократичної партії готуються посилити парламентський контроль за бізнесом Ілона Маска та його зв'язками з адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Серед питань, які планують перевірити:

Можливе неправомірне обмеження супутникового зв'язку для України компанією SpaceX.

Надмірну залежність Міністерства оборони США від послуг компанії Маска.

Потенційні конфлікти інтересів через співпрацю бізнесмена з адміністрацією Трампа.

Йдеться про заплановані розслідування та висунуті підозри, а не про встановлені порушення.

Кого найняла компанія Маска

Серед нових лобістів SpaceX — колишня заступниця керівника апарату сенаторки Марії Кантвелл, яка має очолити впливовий Комітет Сенату США з питань торгівлі у січні 2027 року.

До команди також увійшов колишній помічник віцепрезидента США Ела Гора та інші фахівці, які раніше працювали з представниками Демократичної партії.

Залучення нових лобістів розширює можливості SpaceX представляти свої інтереси у Вашингтоні напередодні зміни керівництва Конгресу.

Водночас компанія вже співпрацює з іншими представниками лобістського ринку, пов'язаними як із демократами, так і з республіканцями.

Як політичні ризики впливають на бізнес Маска

Після перемоги демократів на проміжних виборах американські технологічні компанії зіткнулися з падінням ринкових оцінок на тлі побоювань інвесторів щодо посилення регулювання.

Особливо відчутним було зниження вартості компаній, пов'язаних із розвитком штучного інтелекту та інфраструктурою дата-центрів.

Сам Маск останнім часом намагався публічно дистанціюватися від Республіканської партії та руху MAGA.

Під час заходу The New York Times він висловив розчарування результатами своїх політичних витрат і заявив, що не підтримує беззастережне дотримання політики республіканців.

Нагадаємо, раніше Dilo повідомляло про початок розслідування демократів у Сенаті США щодо дій Ілона Маска та адміністрації Дональда Трампа, пов'язаних з обмеженням роботи Starlink в Україні. Законодавці вимагали зберегти документи та електронне листування, які можуть знадобитися для подальших перевірок.