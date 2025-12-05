Запланована подія 2

Масштабна аварія в Чернігівській області: 90% абонентів залишилися без світла

Аварія в енергомережі Чернігівської області / Pexels

5 грудня в Чернігівській області сталася масштабна системна аварія, через яку 90% абонентів залишилися без електропостачання.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Чернігівобленерго".

"О 14:12 внаслідок системної аварії в мережі в області знеструмлено 90% абонентів", - йдеться в повідомленні.

Енергетики вже працюють над усуненням наслідків відключення. Громадян просять зберігати спокій та терпіння.

Нагадаємо, що внаслідок масованих обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у кількох областях України залишається без світла. Станом на ранок 5 грудня енергетики продовжували  відновлювальні роботи, а у шести регіонах були аварійні відключення та погодинні графіки.

Автор:
Ольга Опенько