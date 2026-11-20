Материнська компанія Google, корпорація Alphabet, залучила 6 мільярдів канадських доларів (4,19 мільярда доларів США) завдяки розміщенню чотирьох траншів облігацій у Канаді. Залучені кошти спрямують на загальні корпоративні цілі, зокрема на можливе погашення наявної заборгованості.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Великі технологічні компанії дедалі активніше виходять на боргові ринки та залучають акціонерний капітал для розбудови інфраструктури штучного інтелекту, поступово відходячи від традиційної моделі фінансування інвестицій виключно за рахунок власних вільних коштів.

Умови випуску та фінансовий контекст техгігантів

Згідно з документацією, поданою до Комісії з цінних паперів і бірж США, параметри розміщення визначили 19 листопада, а остаточні розрахунки за угодою заплановані на 24 листопада. Після вирахування комісій андеррайтерів і до сплати супутніх витрат Alphabet очікує отримати близько 5,97 мільярда канадських доларів.

Випущені папери є пріоритетним незабезпеченим боргом і отримали рейтинг Aa2 зі стабільним прогнозом від агентства Moody's та AA+ зі стабільним прогнозом від S&P. Організаторами випуску виступили банки RBC Dominion Securities, Scotia Capital, TD Securities, а співменеджером стала компанія CIBC World Markets.

Активне залучення капіталу відбувається на тлі високих витрат техгігантів. Минулого місяця Alphabet відзвітувала про від'ємний вільний грошовий потік у третьому кварталі на рівні 9,1 мільярда доларів попри очікування аналітиків щодо виходу в нуль і ще в червні збільшила програму розміщення акцій до 84,75 мільярда доларів.

Своєю чергою конкурент Meta у жовтні анонсував продаж акцій на 97,5 мільярда доларів, який передбачає прямий продаж паперів на 37,5 мільярда доларів та подальше розміщення на суму до 60 мільярдів доларів поступово на відкритому ринку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Alphabet знову нарощує борг, а витрати компанії на ШІ цього року сягнуть $205 млрд. Материнська компанія Google вдруге за рік вийшла на ринок єврооблігацій на тлі рекордних інвестицій у штучний інтелект та зростання вартості запозичень для технологічного сектору.