Ранні інвестори американської компанії Anthropic, розробника штучного інтелекту Claude, можуть отримати сукупний прибуток понад $100 млрд завдяки виходу компанії на біржу. Серед найбільших потенційних вигодонабувачів — венчурні фонди, технологічні корпорації та менеджер співачки Мадонни Гай Осірі, чиї інвестиції можуть принести понад $7 млрд прибутку.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Financial Times.

Очікується, що Anthropic оголосить остаточну ціну акцій після закриття американського фондового ринку 18 листопада, а торги розпочнуться 19 листопада.

Під час первинного публічного розміщення акцій (IPO) компанію можуть оцінити у $1,4 трлн або більше. Це приблизно у 2300 разів перевищує її оцінку у 2021 році, коли бізнес-ангел Анджні Мідха вперше інвестував у стартап.

Хто найбільше заробить на IPO Anthropic

Одним із найбільших фінансових інвесторів Anthropic є Iconiq Capital. За оцінки компанії у $1,4 трлн вартість його частки становитиме приблизно $28 млрд.

Серед інших великих інвесторів:

Lightspeed Ventures — вартість пакета акцій може перевищити $25 млрд за інвестицій близько $3,2 млрд.

Menlo Ventures — частка може коштувати $21 млрд за початкових вкладень в $1 млрд.

Spark Capital — вартість акцій оцінюється приблизно в $11 млрд.

Factorial Funds — вартість пакета перевищить $10 млрд.

Coatue та сінгапурський суверенний фонд GIC — пакети кожного можуть коштувати понад $10 млрд.

Особливо значний прибуток можуть отримати Spark Capital і Factorial Funds, які інвестували в Anthropic у 2023 році, коли компанію оцінювали приблизно у $4 млрд.

Водночас Amazon і Google, які забезпечували Anthropic фінансуванням та обчислювальними ресурсами, після IPO разом володітимуть майже 30% компанії.

Менеджер Мадонни заробить понад $7 млрд

Одним із найпомітніших інвесторів Anthropic став Гай Осірі, відомий як менеджер американської співачки Мадонни.

Він інвестував у компанію трохи більше $400 млн на ранньому етапі її розвитку. Тепер очікуваний чистий прибуток від цих вкладень може перевищити $7 млрд.

Інвестиційна компанія Sound Ventures, заснована Осірі разом з актором Ештоном Кутчером, може збільшити вкладений капітал приблизно у 17 разів.

Водночас венчурна компанія Bessemer Venture Partners розраховує на восьмикратне збільшення своїх інвестицій. Вартість пакетів акцій обох інвесторів може становити близько $7 млрд кожен.

Однак усі ці суми є попередніми оцінками вартості інвестицій та потенційної дохідності. Вони не означають, що інвестори вже отримали відповідні кошти від продажу акцій.

Хто втратив можливість заробити мільярди

Одним із найбільших нереалізованих інвестиційних успіхів могла стати частка засновника збанкрутілої криптобіржі FTX Сема Бенкмана-Фріда.

Його компанія була змушена продати свою частку в Anthropic вартістю $500 млн у межах процедури банкрутства у 2024 році.

Якби ці акції залишилися у власності компанії, за оцінки Anthropic у $1,4 трлн вони могли б коштувати близько $35 млрд. Це приблизно у 70 разів більше за початкову суму інвестицій.

Водночас деякі відомі венчурні компанії, зокрема Thrive Capital та Andreessen Horowitz, взагалі не інвестували в Anthropic.

Натомість інвестори конкурента OpenAI, серед яких Altimeter, Sequoia Capital та Founders Fund Пітера Тіля, вирішили підтримати й Anthropic.

Такий підхід є нетиповим для Кремнієвої долини, де венчурні інвестори часто роблять ставку на одного великого гравця в певній галузі.

Anthropic може провести одне з найбільших IPO в історії

За останній рік інтерес до Anthropic значно зріс на тлі швидкого розвитку ринку штучного інтелекту та збільшення доходів компанії.

Успішний вихід на біржу може не лише принести мільярдні прибутки інвесторам, а й зробити тисячі працівників Anthropic мультимільйонерами завдяки належним їм акціям.

Попри масштаб майбутнього розміщення, керівництво компанії планує провести IPO без масштабних урочистостей і мінімізувати публічний ажіотаж навколо події.

Нагадаємо, у жовтні 2026 року Anthropic офіційно подала заявку на IPO. Уже тоді потенційну вартість компанії оцінювали приблизно в $1,5 трлн, а майбутнє розміщення називали одним із найбільших в історії фондового ринку.