"Менеджер профілів ризиків": як нова ІТ-система спростить роботу митниці

Державна митна служба України розпочала розробку нової інформаційної системи "Менеджер профілів ризиків", яка має на меті цифровізувати всю наявну документацію, що стосується профілів ризику, що значно спростить та оптимізує процеси управління ризиками на митниці. Нову систему планується впровадити у 2026 році.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Держмитслужби.

Зазначається, що створення системи дозволить впорядкувати та автоматизувати процеси збору, накопичення та обробки інформації щодо профілів ризику, перевести в електронну форму процеси адміністрування профілів ризику, а також забезпечить відображення етапів їх життєвого циклу: коли створений та впроваджений, коли припинив або поновив дію та ін.

Очікується, що цифровізація адміністрування профілів ризику значно полегшить і прискорить управління митними ризиками. Це стосується, зокрема, розробки, впровадження та підтримки актуальності профілів ризику — ключового елемента автоматизованої системи управління ризиками.

"Хоча метою нинішнього контракту є повна цифровізація обліку профілів ризику, Держмитслужба вже зараз розглядає перспективи подальшого розвитку цієї ІТ системи – для її використання не лише для обліку, а й для аналітичних досліджень, які можна буде проводити у цій системі, та інших функціональних можливостей. Таким чином, у майбутньому, після створення та впровадження нових інформаційних систем в Держмитслужбі, в них може бути інтегрований і Менеджер профілів ризику", - йдеться в повідомленні.

Для виконання робіт Держмитслужбою підписано відповідний контракт із зовнішнім розробником, відібраним за результатами міжнародних торгів, проведених CPMA. Реалізація відбуватиметься відповідно до технічного завдання, розробленого Держмитслужбою за підтримки експертів EU4PFM.

Додамо, у другому кварталі 2025 року митниками було оформлено майже 34 тисячі транзитних декларацій за процедурою спільного транзиту NCTS — це рекордний показник і на 8 тисяч більше, ніж у попередньому кварталі.