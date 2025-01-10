Менеджмент виробника обладнання для АЗС отримав підозру у пособництві РФ: деталі справи (ФОТО)

Служба безпеки України повідомила про підозру в пособництві державі-агресору менеджменту українського холдингу, який допомагав РФ обходити санкції на експорт енергоносіїв.

Як повідомляють в СБУ та Київській міській прокуратурі, фігуранти протягом 2023-2024 років брали участь у будівництві в Ростовській області припортового заводу з виробництва скрапленого газу.

Виготовлена на підприємстві, зведеному наприкінці 2023 року, продукція завантажувалася на танкери "тіньового" флоту і приховано продавалася в різних частинах світу. В спецслужбі вказують, що більшу частину прибутків, одержаних від тіньової торгівлі, Москва спрямовувала на фінансування війни в Україні.

Судячи з опублікованих правоохоронцями фотографій, йдеться про науково-виробничу компанію "Шельф", яка виготовляє роздавальне обладнання для різних видів палива, резервуарів для рідин та газів, а також сервісного обладнання для АЗС.

Підприємство розташоване в селі Чубинське Пристоличної громади Київської області. Аналогічна компанія з тією ж назвою та логотипом існує в Росії - в Шахтах Ростовської області. На сайті групи "Шельф" серед її клієнтів вказано, зокрема, "Газпром" та "Лукойл".

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: Київська міська прокуратура Фото: Київська міська прокуратура Фото: Київська міська прокуратура Фото: Київська міська прокуратура

Фігурантами ж справи є розробник обладнання та інженер-проектувальник української групи компаній, які є мешканцями Київської області. СБУ зазначає, що задокументовано як обидва підозрювані розробляли всю проєктну документацію виробничого об’єкта та його технологічних потужностей. Наразі вони затримані та поміщені під варту.

За даними слідства, посадовці компанії переправляли готові розробки російським замовникам через співвласника українського холдингу, який перебуває на тимчасово окупованій частині території Донецької області.

Зазначається, що загалом він володіє п'ятьма компаніями у згаданих Шахтах, які постачають обладнання на АЗС підсанкційних корпорацій "Газпром" та "Лукойл". Чоловіку про підозру було повідомлено заочно.

Четвертим фігурантом є затриманий у Полтавській області його спільник: за даними СБУ, маючи власну мережу автозаправних станцій на тимчасово захопленій частині території на сході України, він заправляє військову техніку окупантів. Чоловіка теж вже заарештували.

Директорка ж мережі АЗС, що прожває на окупованій території, отримала підозру заочно. Дії фігурантів кваліфіковано за частиною 1 статті 111-2 Кримінального кодексу (пособництво державі-агресору). За це передбачено позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.