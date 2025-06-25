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Мережа аптек "АНЦ" запроваджує постійну знижку для учасників бойових дій
Мережа аптек "АНЦ" оголошує про запуск постійної соціальної ініціативи — знижки 5% на весь асортимент товарів для всіх власників посвідчення "Учасника бойових дій" (УБД), яке доступне в електронному форматі через застосунок "Дія".
Ця ініціатива поширюється на всі аптеки під брендами "АНЦ", "Копійка" та "ШАР@" — це тисячі торгових точок по всій Україні. Мета проєкту — системно підтримувати наших військових у повсякденному житті, створити відчуття турботи й вдячності з боку бізнесу до тих, хто боронить нашу державу.
"Ми усвідомлюємо, що війна торкнулася кожного з нас, але саме військові щодня ризикують своїм життям заради нашої безпеки. Це не може залишати байдужими. Ми у мережі "АНЦ" вважаємо за свій обов’язок підтримати тих, хто тримає лінію оборони. Знижка — це не акція і не маркетинговий хід. Це наш щирий жест вдячності", — зазначає генеральний директор мережі аптек АНЦ Микола Щербина.
Як скористатися знижкою
Щоб отримати знижку, необхідно мати електронне посвідчення УБД у застосунку "Дія". Процедура отримання максимально проста та зручна:
- Завітайте до найближчої аптеки "АНЦ", "Копійка" або "ШАР@".
- Відкрийте застосунок "Дія" на смартфоні.
- Активуйте штрихкод посвідчення УБД — він діє протягом 3 хвилин після активації.
- Покажіть штрихкод фармацевту на касі — його просканують перед оплатою.
- Знижка буде застосована автоматично до загальної суми чеку.
Зверніть увагу: наразі приймається лише електронне посвідчення зі штрихкодом.
Що варто знати додатково
Знижка діє на весь асортимент аптек — від лікарських засобів до товарів щоденного догляду. Винятків немає. Це принципова позиція компанії — допомога має бути простою, зрозумілою і справедливою.
"Ми отримуємо чимало слів подяки від військових. Це зворушливо й водночас підтверджує, що правильні кроки — завжди відчутні. Ми будемо розвивати соціальну складову нашої діяльності й надалі, адже віримо: сильний бізнес — це відповідальний бізнес", — додає Микола Щербина.
У разі виникнення питань щодо використання знижки чи формату посвідчення УБД — звертайтесь до гарячої лінії 5900 (дзвінки безкоштовні з мобільних операторів). Оператори нададуть детальну консультацію та супровід.
Соціальна відповідальність — не тренд, а обов’язок
Мережа аптек "АНЦ" вже не перший рік реалізує ініціативи, спрямовані на підтримку українців у кризові періоди. Під час пандемії компанія першою почала забезпечувати населення засобами індивідуального захисту. З початком повномасштабної війни — активно допомагає благодійним організаціям, лікарням, закуповує медикаменти та необхідне знаряддя для фронту.
Запровадження постійної знижки для захисників — це ще один крок на шляху довгострокової стратегії відповідального ритейлу, де ключовими є не лише економічні показники, а й вплив на суспільство.