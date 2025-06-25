Мережа аптек "АНЦ" запроваджує постійну знижку для учасників бойових дій

Мережа аптек "АНЦ" оголошує про запуск постійної соціальної ініціативи — знижки 5% на весь асортимент товарів для всіх власників посвідчення "Учасника бойових дій" (УБД), яке доступне в електронному форматі через застосунок "Дія".

Ця ініціатива поширюється на всі аптеки під брендами "АНЦ", "Копійка" та "ШАР@" — це тисячі торгових точок по всій Україні. Мета проєкту — системно підтримувати наших військових у повсякденному житті, створити відчуття турботи й вдячності з боку бізнесу до тих, хто боронить нашу державу.

"Ми усвідомлюємо, що війна торкнулася кожного з нас, але саме військові щодня ризикують своїм життям заради нашої безпеки. Це не може залишати байдужими. Ми у мережі "АНЦ" вважаємо за свій обов’язок підтримати тих, хто тримає лінію оборони. Знижка — це не акція і не маркетинговий хід. Це наш щирий жест вдячності", — зазначає генеральний директор мережі аптек АНЦ Микола Щербина.

Як скористатися знижкою

Щоб отримати знижку, необхідно мати електронне посвідчення УБД у застосунку "Дія". Процедура отримання максимально проста та зручна:

Завітайте до найближчої аптеки "АНЦ", "Копійка" або "ШАР@". Відкрийте застосунок "Дія" на смартфоні. Активуйте штрихкод посвідчення УБД — він діє протягом 3 хвилин після активації. Покажіть штрихкод фармацевту на касі — його просканують перед оплатою. Знижка буде застосована автоматично до загальної суми чеку.

Зверніть увагу: наразі приймається лише електронне посвідчення зі штрихкодом.

Що варто знати додатково

Знижка діє на весь асортимент аптек — від лікарських засобів до товарів щоденного догляду. Винятків немає. Це принципова позиція компанії — допомога має бути простою, зрозумілою і справедливою.

"Ми отримуємо чимало слів подяки від військових. Це зворушливо й водночас підтверджує, що правильні кроки — завжди відчутні. Ми будемо розвивати соціальну складову нашої діяльності й надалі, адже віримо: сильний бізнес — це відповідальний бізнес", — додає Микола Щербина.

У разі виникнення питань щодо використання знижки чи формату посвідчення УБД — звертайтесь до гарячої лінії 5900 (дзвінки безкоштовні з мобільних операторів). Оператори нададуть детальну консультацію та супровід.

Соціальна відповідальність — не тренд, а обов’язок

Мережа аптек "АНЦ" вже не перший рік реалізує ініціативи, спрямовані на підтримку українців у кризові періоди. Під час пандемії компанія першою почала забезпечувати населення засобами індивідуального захисту. З початком повномасштабної війни — активно допомагає благодійним організаціям, лікарням, закуповує медикаменти та необхідне знаряддя для фронту.

Запровадження постійної знижки для захисників — це ще один крок на шляху довгострокової стратегії відповідального ритейлу, де ключовими є не лише економічні показники, а й вплив на суспільство.