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Тип
благодійність
Категорія
Новини
Дата публікації

Мережа аптек "АНЦ" запроваджує постійну знижку для учасників бойових дій

Мережа аптек "АНЦ" оголошує про запуск постійної соціальної ініціативи
Мережа аптек "АНЦ" оголошує про запуск постійної соціальної ініціативи

Мережа аптек "АНЦ" оголошує про запуск постійної соціальної ініціативи — знижки 5% на весь асортимент товарів для всіх власників посвідчення "Учасника бойових дій" (УБД), яке доступне в електронному форматі через застосунок "Дія".

Ця ініціатива поширюється на всі аптеки під брендами "АНЦ", "Копійка" та "ШАР@" — це тисячі торгових точок по всій Україні. Мета проєкту — системно підтримувати наших військових у повсякденному житті, створити відчуття турботи й вдячності з боку бізнесу до тих, хто боронить нашу державу.

"Ми усвідомлюємо, що війна торкнулася кожного з нас, але саме військові щодня ризикують своїм життям заради нашої безпеки. Це не може залишати байдужими. Ми у мережі "АНЦ" вважаємо за свій обов’язок підтримати тих, хто тримає лінію оборони. Знижка — це не акція і не маркетинговий хід. Це наш щирий жест вдячності", — зазначає генеральний директор мережі аптек АНЦ Микола Щербина.

Як скористатися знижкою

Щоб отримати знижку, необхідно мати електронне посвідчення УБД у застосунку "Дія". Процедура отримання максимально проста та зручна:

  1. Завітайте до найближчої аптеки "АНЦ", "Копійка" або "ШАР@". 
  2. Відкрийте застосунок "Дія" на смартфоні. 
  3. Активуйте штрихкод посвідчення УБД — він діє протягом 3 хвилин після активації. 
  4. Покажіть штрихкод фармацевту на касі — його просканують перед оплатою. 
  5. Знижка буде застосована автоматично до загальної суми чеку.

Зверніть увагу: наразі приймається лише електронне посвідчення зі штрихкодом.

Що варто знати додатково

Знижка діє на весь асортимент аптек — від лікарських засобів до товарів щоденного догляду. Винятків немає. Це принципова позиція компанії — допомога має бути простою, зрозумілою і справедливою.

"Ми отримуємо чимало слів подяки від військових. Це зворушливо й водночас підтверджує, що правильні кроки — завжди відчутні. Ми будемо розвивати соціальну складову нашої діяльності й надалі, адже віримо: сильний бізнес — це відповідальний бізнес", — додає Микола Щербина.

У разі виникнення питань щодо використання знижки чи формату посвідчення УБД — звертайтесь до гарячої лінії 5900 (дзвінки безкоштовні з мобільних операторів). Оператори нададуть детальну консультацію та супровід.

Соціальна відповідальність — не тренд, а обов’язок

Мережа аптек "АНЦ" вже не перший рік реалізує ініціативи, спрямовані на підтримку українців у кризові періоди. Під час пандемії компанія першою почала забезпечувати населення засобами індивідуального захисту. З початком повномасштабної війни — активно допомагає благодійним організаціям, лікарням, закуповує медикаменти та необхідне знаряддя  для фронту.

Запровадження постійної знижки для захисників — це ще один крок на шляху довгострокової стратегії відповідального ритейлу, де ключовими є не лише економічні показники, а й вплив на суспільство.