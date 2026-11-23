Мережа з продажу побутової техніки та електроніки Comfy оголосила про заплановану зміну генерального директора: з квітня 2027 року компанію очолить Іван Гринчук, управлінець із понад 14-річним досвідом у міжнародних компаніях Nestlé та Bolt.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що нинішній гендиректор Геннадій Вербиленко, який був призначений у січні 2026 року, після передачі повноважень новому керівнику повернеться до роботи в дорадчій раді Comfy.

Що відомо про нового СЕО

Іван Гринчук має понад 14 років управлінського досвіду в міжнародних компаніях. Кар'єру розпочав у 2012 році в Nestlé, де пройшов професійний шлях від management trainee, бренд-менеджера до директора з комерційного розвитку (Head of Commercial Development) бізнес-напряму "кави та напоїв" в Україні та Молдові. У 2022 році очолив Bolt Food в Україні, згодом керував напрямом Bolt Food в Україні та Польщі. Упродовж останніх трьох років обіймав посаду регіонального менеджера (Regional General Manager) у Східній, Південній Європі та Африці.

Оновлення керівництва передбачено стратегією трансформації Comfy: перехід від моделі омніканального ритейлера на технологічну, діджитальну продуктову платформу.

В компанії зауважують, що за 10 місяців трансформації COMFY під керівництвом Геннадія Вербиленко реалізувала низку стратегічних змін:

запустила маркетплейс

після втрати розподільчого центру перейшла до нової, диверсифікованої моделі логістики з кількома незалежними ланцюгами постачання.

Про Comfy

Мережа Comfy налічує 110 магазинів у 56 містах України.

Ключові показники діяльності ритейлера:

Виторг за 2025 рік: 55,8 млрд грн (на 17% більше, ніж у 2024 році);

Сплачені податки: 2,3 млрд грн податків і зборів до державного бюджету за минулий рік;

Структура власності: власником ТОВ "Комфі Трейд" є Comfy Holdings Limited (Кіпр), кінцеві бенефіціари — Станіслав Роніс і Світлана Гуцул.

Нагадаємо, 27 серпня внаслідок російської атаки пошкоджено розподільчий центр Comfy у Київській області.

Раніше мережа ритейлера Comfy диверсифікувала складську інфраструктуру по регіонах та оптимізувала режим роботи розподільчих центрів. Основне системне рішення полягає у мінімізації присутності товарів на центральному розподільчому центрі (РЦ).