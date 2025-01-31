Мережа Parallel відкрила новий АЗК поблизу Києва

Мережа автозаправних комплексів Parallel поповнилась АЗК на Обухівському шосе неподалік Києва, де представлене пальне від європейських виробників й доступні сучасні сервіси, повідомляє прессслужба компанії.

АЗК розташований за адресою: с. Ходосівка, вул. Обухівське шосе-2, буд. 8.

Зазначається, що "Параллель" продовжує відновлювати та розвивати свою мережу в рамках довгострокової стратегії компанії, попри виклики, пов’язані з повномасштабною війною, тимчасовою окупацією частини територій та руйнуваннями інфраструктури внаслідок обстрілів.

Компанія також інформує про плани розширювати свою мережу як за рахунок відкриття нових АЗК, так і через збільшення кількості партнерських комплексів, що працюють під брендом Parallel.

Власник та генеральний директор "Параллелі" Олександр Дубінін наголошує, що безумовний пріоритет – зручність для клієнтів.

"Через російську агресію ми втратили близько 80% наших АЗК, проте ми відновлюємо та розвиваємо мережу, адже працюючий бізнес – це сплачені податки та підтримка економіки країни", – зазначив він.

Що відомо про "Параллель"

До війни мережа під ТМ Parallel нараховувала 132 автозаправні станції. Внаслідок повномасштабного вторгнення "Параллель" втратила або зупинила роботу більшої частини об’єктів. Нині мережа під ТМ Parallel – це 32 автозаправних комплекси у Дніпропетровській, Одеській, Чернігівській, Київській і на підконтрольній Україні території Донецької та Запорізької областей.

Компанія "Параллель" є членом Нафтогазової асоціації України. На сьогодні до її складу входять найбільші оптові, роздрібні, видобувні, переробні підприємства, що представляють національний, міжнародний, приватний і державний бізнес, серед них: WOG, ОККО, Shell, "AMIC Україна", Socar, KLO, Parallel, UPG, "Укрнафта" та "Укргазвидобування".

Компанія "Параллель" входить до десятки найбільших українських імпортерів пального.