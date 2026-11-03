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Meta планує позичити щонайменше $20 млрд на розвиток штучного інтелекту

Meta
Meta планує позичити щонайменше $20 млрд на розвиток штучного інтелекту

Американська компанія Meta Platforms планує позичити щонайменше 20 мільярдів доларів через випуск облігацій. Керівництво компанії перевіряє, чи готові інвестори давати гроші в борг на тлі сумнівів ринку щодо величезних витрат на штучний інтелект.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Остаточну суму угоди ще не визначили. Вона може зрости, якщо на цінні папери буде високий попит. Організувати переговори з покупцями доручили банкам Citigroup та Morgan Stanley. 

Це буде перший великий вихід Meta на борговий ринок за останні пів року, а також перший в її історії випуск облігацій у євро. Папери в доларах випустять на строк від 5 до 30 років, а в євро — від 4 до 38 років.

Чому позичати гроші стає дорожче

Технологічні компанії набрали сотні мільярдів доларів боргів, щоб оплатити нові центри даних та мікрочипи. Через це інвестори хвилюються, чи окупляться такі витрати, а ризик неповернення кредитів оцінюють вище.

Минулого разу Meta позичала гроші у квітні — тоді компанія отримала 25 мільярдів доларів, а охочих дати в борг було майже вчетверо більше. Зараз інтерес покупців згас, і вони вимагають вищих виплат за ризик. 

Паралельно Meta намагається залучити кошти через продаж своїх акцій. Минулого тижня компанія отримала від продажу акцій 37,5 мільярда доларів, а пізніше планує продати на відкритих торгах папери ще на 60 мільярдів доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Meta готується витратити рекордні $825 млрд на інфраструктуру штучного інтелекту. Американська корпорація Meta Platforms домовилася про спрямування близько 825 мільярдів доларів на майбутні витрати за договорами оренди та довгостроковими контрактами, більшість із яких пов'язана з обчислювальною інфраструктурою та розвитком штучного інтелекту.

Автор:
Максим Кольц

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